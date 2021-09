Champions: hora y canal para ver Benfica-Barcelona, Manchester United-Villarreal y más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nueva jornada de UEFA Champions League con mucha presencia uruguaya y también juegos de gran nivel en busca de sumar para aspirar a la clasificación a octavos de final.

Uno de los duelos más atractivos que tendrá este miércoles la competencia contará con duelo de uruguayos porque el Benfica de Darwin Núñez recibe en Portugal al Barcelona de Ronald Araújo.



A su vez, también genera mucha expectativa volver a ver a Edinson Cavani en cancha cuando el Manchester United reciba a Villarreal en lo que puede ser la revancha de la final de la última Europa League donde ganó el Submarino Amarillo.



En otro de los duelos atractivos del día se medirán Juventus y Chelsea con la presencia de Rodrigo Bentancur, así como también lo hará Carlos de Pena que con el Dinamo de Kiev visitará al poderoso Bayern Munich.

Hora y canal de cada partido de Champions:

13:45 / Zenit vs. Malmo - ESPN3

13:45 / Atalanta vs. Young Boys - ESPN2



16:00 / Benfica vs. Barcelona - ESPN

16:00 / Manchester United vs. Villarreal - ESPN3

16:00 / Salzburgo vs. Lille - Fox Sports 2

16:00 / Wolfsburgo vs. Sevilla

16:00 / Bayern Munich vs. Dinamo de Kiev

16:00 / Juventus vs. Chelsea