Messi recibió a Ed Sheeran en PSG: el mensaje de la esposa de Suárez y la respuesta de Antonela

Tras marcar su primer gol con la camiseta del PSG, el martes por la Champions League en el triunfo ante Manchester City, Lionel Messi se dio otro gustazo.

Es que el rosarino recibió en el club al músico y cantante británico Ed Sheeran, conocido entre varios temas por "Perfect", "Shape of you", "Thinking out loud" y "Photograph".

Ambos se tomaron una foto abrazados y publicaron la misma imagen en redes sociales. "Un gusto conocerte crack", comentó Messi. "Gracias por recibirme a mí y a mi familia", indicó el músico que también posteó una foto junto al entrenador del PSG, Mauricio Pochettino.



La foto de Messi de inmediato comenzó a aumentar en likes y comentarios y una de las que no se aguantó en publicar sus sensaciones fue Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez y amiga de los Messi.



"A alguien que yo conozco esta foto le encantaaaa", indicó y mencionó a la esposa del rosarino, Antonela Rocuzzo. La pareja de Messi respondió con emojis con los ojos llorosos, manifestando su emoción.



Ed Sheeran anunció el pasado 19 de agosto el estreno de su nuevo álbum: "Equals". El mismo saldrá a la venta el próximo 29 de octubre.