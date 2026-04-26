Cerro Largo vs. Racing por el Apertura: hora y dónde ver el partido que puede sacar campeón a los de Sayago

El Racing de Cristian Chambian es líder en soledad a falta de tres fechas para el cierre del Torneo Apertura y es consciente que tiene a su alcance la oportunidad de hacer historia y ganar por primera vez este torneo corto.

Para acercarse a su objetivo primero debe imponerse hoy en su visita a Cerro Largo en el Estadio Antonio Ubilla por la fecha 13, que está fijado para las 15:30 horas y podrá verse en vivo a través de DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible por Disney+ y Antel TV.

Ante un rival que suele hacerse fuerte como local, La Escuelita desea prolongar su racha consecutiva de 11 partidos invicto y quedar a un paso del título. Tras la caída 4-2 frente a Deportivo Maldonado en el debut, Racing se fortaleció y desde entonces no perdió más, ni siquiera contra los grandes.

Le sacó un punto a Nacional en el Gran Parque Central, le ganó a Peñarol en su casa y tuvo varias victorias resonantes con remontadas incluidas en el tramo final de los partidos.

Después de la caída 2-1 del Depor ante Albion, a los de Chambian les basta con triunfar en Melo y que el Mirasol pierda en el Estadio Centenario para ser campeón con dos fechas de anticipación. Si no se produce esta combinación de resultados, Racing deberá esperar al menos una fecha más.

Enfrente estará un rival que viene de caer 1-0 en su visita a Boston River en Florida y registra tres encuentros sin ganar.

Cerro Largo vs. Racing:

Cerro Largo: Pedro González; Alexis Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel, Axel Pandiani; Diego Daguerre, Tiziano Correa. DT: Danielo Núñez.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Felipe Cairus, Juan Bosca; Erik de los Santos, Álex Vázquez; Tomás Habib, Sebastián da Silva. DT: Cristian Chambian.

Hora: 15.30

Estadio: Municipal Arq. Antonio Eleuterio Ubilla

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Horacio Ferreiro y Sebastián Schroeder

Cuarto: Kevin Fontes

VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso