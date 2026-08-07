Cerro Largo 1-1 Juventud por el Clausura: justo y atractivo empate en Melo para iniciar el torneo

Después de la tormenta dicen que siempre sale el sol y esta vez, además, trajo fútbol. Es que luego del temporal que azotó Melo —además de gran parte del país— y provocó que se cayera uno de los muros del Estadio Ubilla, el escenario quedó listo para recibir el partido entre Cerro Largo y Juventud.

Y más allá de todo lo que se habló en la previa, el partido cumplió, la cancha también y el Clasurua se abrió un empate justo, pero también muy interesante donde Axel Pandiani se encargó de adelantar al local, pero Gastón Pereiro lo empató en el complemento para que el pedrense logre rescatar una unidad.

La visita se vio rápidamente en desventaja luego de la definición de Pandiani, pero inmediatamente empezó a hacer el gasto por el empate y en más de una ocasión estuvo cerca de lograrla. El propio Pereiro —que iba a tener revancha— sacó un cabezazo que se fue apenas ancho a los 13'.

PANDIANI ABRIÓ EL MARCADOR PARA CERRO LARGO



En apenas 8 minutos de partido, el 10 marcó el 1-0 ante Juventud Las Piedras.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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Solo tres minutos más tarde, Ramiro Peralta apareció como "9" y definió mordido y con la marca encima por lo que se terminó yendo al tiro de esquina. Cerro Largo complicaba con Gustavo Viera y fue quien casi provoca una roja —revisada por el VAR, que terminó en amarilla— a Martín Cáceres, así como también fue quien en la última del primer tiempo casi anota el segundo con un puntín que atajó bien Seba Sosa.

En el complemento, la paridad continuó y fue Cerro Largo el que lo intentó de nuevo gracias a un zapatazo de Nicolás Ramos que sacó de muy buena manera Sebastián Sosa que fue clave para que Juventud rescatara una unidad del Ubilla. La otra parte para lograr el punto la gestó Gastón Pereiro.

Es que el espigado volante ofensivo recibió un centro de Fernando Mimbacas, bajó la pelota de pecho y definió cruzado de derecha para establecer el empate definitivo.

PEREIRO LO EMPATÓ PARA JUVENTUD



Linda definición del mediocampista para el 1-1 ante Cerro Largo.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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Cerro Largo 1-1 Juventud:

Cerro Largo: Pedro González; Alexis Hernández, Nicolás Ramos, Alexis Piegas, Santiago Francia; Mario García, Sebastián Assis, Lucas Correa; Axel Pandiani (78' Andrés Córdoba), Diego Daguerre (64' Elías de León), Gustavo Viera (64' Alfonso de Luca). DT: Ignacio Ordoñez.

Juventud: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Martín Cáceres (45' Emmanuel Mas), Kevin Rolón; Rodrigo Chagas (64' Fernando Mimbacas), Leonel Roldán, Ramiro Peralta (85' Facundo Pérez), Gastón Pereiro; Agustín Alaniz (45' Bruno Arady), Bruno Larregui (74' Gonzalo Gómez). DT: Sergio Blanco.

Goles: 7' Axel Pandiani (CRL) / 1-0; 75' Gastón Pereiro (J) / 1-1.

Amarillas: Axel Pandiani, Alexis Piegas, Santiago Franca (CRL); Martín Cáceres (J).