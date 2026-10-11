Cerro Largo 0-0 Albion en vivo por la fecha 10 del Clausura: Pedro González salvó dos veces al local

Cerro Largo recibe a Albion desde las 15:00 horas de este domingo en el Ubilla de Melo por la décima fecha del Torneo Clausura. El Pionero, que desde la fecha pasada cambió de entrenador, viene de vencer a Defensor Sporting 3-2 en el Saroldi mientras que el Arachán viene de caer 2-1 ante Danubio en el día que la Franja rompió la racha de 17 partidos sin ganar.

El local suma apenas cinco unidades en el Clausura mientras que Albion sumó sus primeros tres ante el violeta. En la tabla del Descenso el Pionero es de los dos quien está más complicado pero ambos están cercanos a la zona roja de la permanencia. Progreso cierra la tabla con 58 unidades, le sigue Danubio con 72 y Wanderers y Cerro ambos con 81. Albion tiene 37 pero duplica.

Primer tiempo

Albion llegó primero a los nueve minutos pero Pedro González le cerró con el cuerpo el disparo a Tobías Figueroa, quien se aproximaba a abrir el marcador en Melo.

A los 14 minutos otra vez tapó Pedro González que demostró estar seguro en el fondo. Pancho Ginella dio un pase largo a Pepe pero Álvarez no pudo definir lo que anticipó el arquero.

El primer tiempo fue bastante medido y ninguno quiso arriesgar mucho.

Ficha del partido

Cerro Largo vs. Albion

Hora: 15:00

Estadio: Ubilla (Melo)

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Carlos Barreiro y Amador de Prado

Cuarto: Marcio Sierra

VAR: Jonathan Fuentes y Eduardo Varela

Cerro Largo: P. González; A. Hernández, A. Piegas, A. Prado, S. Franca; M. García, S. Assis, E. Jourdan, A. Pandiani; B. Lozano; D. Daguerre.

DT: Bruno Silva.

Albion: S. Jaume, F. Couture, P. Lacoste, M. De Los Santos, F. Puente; T. Moschión,F. Ginella; I. Zufiaurre, H. Toledo, J. Álvarez; T. Figueroa.

DT: Diego Franco.

Amarillas: M. García, S. Assis (CL).

Rojas: No hubo.

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Este es el once de Cerro Largo para enfrentar a @AlbionFootballClub.



¡Vamos, 𝗮𝗿𝗮𝗰𝗵𝗮́𝗻! 💙🤍#UnClubDePrimera🏹 pic.twitter.com/7SVDf7kQ3a — Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) October 11, 2026