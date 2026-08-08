Central Español 1-0 Progreso: con un golazo de Isaac Méndez, el palermitano debutó con victoria en el Clausura

Central Español se impuso 1-0 ante Progreso por la primera fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputó en el Parque Palermo y el anfitrión se impuso con un golazo de Isaac Méndez desde afuera del área. En el Gaucho fue expulsado Gastón Silva en el tramo final del partido, y hubo un gol anulado para cada lado por posición adelantada.

Con este resultado, la visita se complicó aún más en la tabla del descenso, donde está último, mientras que el local sumó tres puntos claves para la Tabla Anual y sus aspiraciones de clasificar a una copa internacional para 2027.

Primer tiempo

El primer tiempo fue dinámico y ambos mostraron intención de protagonizar el partido. Después de recibir un gran pase filtrado, Facundo De León, quien ya venía de anotarle a Nacional en el Gran Parque Central, picó al espacio y definió cruzado con mucha precisión. Sin embargo, el gol no se convalidó porque estaba inhabilitado.

Luciano Fernández tuvo su oportunidad para el anfitrión. En su estreno en el arco del Gaucho, Renzo Bacchia salió rápido para cortar un pase que iba directo para Raúl Tarragona, pero la despejó a media. Fernández la interceptó y, con el arco descubierto, probó a distancia, pero le faltó mayor precisión. De inmediato se agarró la cabeza por la oportunidad perdida.

Segundo tiempo

Ya en el complemento el local logró imponerse desde el funcionamiento colectivo, y también en cuanto a la generación de ocasiones.

La primera de peligro la tuvo después de una combinación entre sus atacantes: Raúl Tarragona cabeceó en el primer palo, Jonathan Dellarossa apareció por el segundo y anotó, pero también estaba inhabilitado y no valió.

A los 58 minutos Isaac Méndez recibió el pase de Dellarossa y remató con potencia al ángulo derecho para colocar el 1-0 que resultó definitivo.

Cuando ya iban 78, Dellarossa se iba solo rumbo al arco, pero recibió la falta de Gastón Silva, que se retiró expulsado.

En una de las últimas, Rodolfo Alves evitó el empate de Mateo Copelotti con una gran atajada.