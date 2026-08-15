Canobbio sobre Forlán: "Es traer ese sentido de pertenencia que había generado la camada, renueva algo diferente"

Agustín Canobbio expresó expectativas por el nuevo ciclo de Diego Forlán y contó lo que fue el sueño cumplido de jugar el Mundial 2026, luego de la espina con la que se quedó por su poca participación en Qatar 2022.

El jugador del Fluminense habló en el streaming La Última, donde en primera instancia respondió preguntas jocosas, pero luego dejó espacio para hablar de su pasaje por la selección y la expectativa para lo que viene. Expresó que cumplió su "mayor sueño" en el Mundial 2026. Expresó que tras estar en Qatar 2022 volvió con que había jugado poco "entre ceja y ceja" y se dijo a sí mismo que debía "jugar 90 minutos y hacer un gol en un Mundial". "No me puedo ir de esta tierra sin hacerlo", confesó.

Aún así entendía que tras la Copa América 2024 se le había "escapado el segundo Mundial prácticamente, pero que tras trabajo y esfuerzo, más un buen rendimiento en el Fluminense pensó: "Me preparo y que sea lo que Dios quiera". "El milagro de dios llegó, se me abrieron las puertas, pude defender a mi país y para mí fue un orgullo máximo, estoy totalmente agradecido", contó.

Pero ahora la zanahoria el oriundo de Fénix se la pone cada vez más lejos. Dijo que la Copa del Mundo no se dio como "todos anhelábamos" y que si bien "fue un momento personal muy lindo, por cumplir otro sueño", ahora quiere más. "Voy en busca de más pero siempre sabiendo que los tiempos no son los nuestros, son de Dios y es lo que me deja más tranquilo", expresó respecto a sus nuevos objetivos y además agregó que se siente "con esa sensación satisfactoria para ir en busca de la revancha y dejar a Uruguay lo más alto posible".

De su retorno a la selección explicó: "No renuncié, ni renunciaría" y expresó que no salió a hablar antes porque "había otros colegas". "Todo el que es uruguayo tiene derecho a defender a la Celeste y si yo salía a hablar parecía como si le quisiera pasar por arriba a otro colega, no me parecía correcto", concluyó.

Respecto al nuevo ciclo de Diego Forlán contó que aún no habló con el DT, pero que las expectativas son "siempre al máximo". Aún así expresó que "uno tiene que primero corresponderle al club para estar a disposición de la selección". "Es hacer lo mejor para si me precisan, ponerme la Celeste", contó acerca de que tiene que hacer para volver a estar entre los convocados".

Dijo además que Forlán "significa esa camada de 2010" y expresó que "traer todo ese sentido de pertenencia que había generado esa camada, renueva algo diferente que no se tenía en estos últimos tres años y medio capaz".

En el medio de la entrevista el jugador reaccionó a una serie de audios y al escuchar el que se hizo viral donde resalta la "melena" de Canobbio expresó entre risas: "Ese audio me metió en la selección". Además confesó que después del gol contra Cabo Verde, le mandó un audio a su padre y que después le dio una camiseta. "Despúes seguimos en contacto", contó.