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El País Ovación Fútbol

Cambio en la cuarta fecha del Clausura: Racing-Albion se jugará el lunes para no interferir con operativo clásico

Además del hecho de que se jueguen dos partidos en simultáneo el sábado, la etapa sufrió una nueva modificación con respecto al juego que estaba fijado en el horario previo al cruce Peñarol-Nacional.

El País
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25/08/2026, 11:15
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Racing vs. Albion.
El remate de Franco Suárez con el que Racing se puso en ventaja ante Albion.
Foto: @RacingClubUru.

La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 inicia este viernes 28 y se extenderá hasta el lunes 31 de agosto. Tendrá como principal atractivo el clásico entre Peñarol y Nacional, a disputarse el domingo 30 desde las 15:30 horas en el Campeón del Siglo.

Además del hecho de que se jueguen dos partidos en simultáneo el sábado a las 14:00 con la disputa de Juventud-Deportivo Maldonado y Boston-Cerro, la fecha sufrió una nueva modificación y es el cambio de Racing vs. Albion del domingo a las 11:00 para el lunes en el horario 15:30.

La razón de este traspaso tiene que ver con una exhortación que ya se había hecho desde Interior tiempo atrás, sobre la que se solicitaba no recargar los días con partidos de índole como es el clásico, para poder abocar los esfuerzos de la Policía al encuentro entre Peñarol y Nacional, teniendo en cuenta que el operativo comienza 24 horas antes y que no solo abarca el escenario del cruce sino las inmediaciones y accesos. Teniendo en cuenta, además, que los efectivos no solo están destinados al fútbol sino al resto de la seguridad del territorio nacional. A esto hay que sumarle que ese mismo domingo día hay otros cinco encuentros entre la "A", la "B" y la "C".

Ese mismo día se disputará Cerro Largo vs. Liverpool, tres partidos de la Segunda División Profesional (Fénix vs. Miramar Misiones; River Plate vs. Rentistas; Oriental vs. Plaza Colonia) y uno de la Primera Divisional Amateur (Durazno vs. Deportivo Colonia).

Desde la Mesa Ejecutiva de Primera División explicaron que la fijación ya se conocía por parte del Ministerio desde hacía 15 días y que ya se habían jugado partidos en horario matutino previo a encuentros clásicos. De todas formas, se movió la fijación inicial.

Así se juega la cuarta fecha del Torneo Clausura

Viernes 28 de agosto

  • Wanderers vs. Central Español
    19:00 - Parque Viera

Sábado 29 de agosto

  • Progreso - Danubio

    11:00 - Parque Paladino

  • Juventud de Las Piedras - Deportivo Maldonado

    14:00 - Parque Artigas

  • Boston River - Cerro

    14:00 - Parque Saroldi

  • Defensor Sporting - Montevideo City Torque

    17:00 - Estadio Franzini

Domingo 30 de agosto

  • Peñarol - Nacional
    15:30 - Campeón del Siglo
  • Cerro Largo - Liverpool
    18:30 - Estadio Ubilla

Lunes 31 de agosto

  • Racing vs. Albion
    15:30 - Parque Roberto

Fecha 16 de Segunda División y 6 de Primera División Amateur

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