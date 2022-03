La cábala de Luis Lacalle Pou para el duelo de Uruguay-Perú 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se hizo presente en la tradicional Fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó y tras el desfile realizó declaraciones a la prensa donde habló de algunos temas de agenda, pero además fue consultado acerca del duelo entre Uruguay y Perú que se llevará a cabo este 24 de marzo desde las 20:30 en el mítico Estadio Centenario.

"No voy a ir porque no quiero ser seca", comentó el mandatario tras la consulta de si iba a presenciar el duelo donde la Celeste puede conseguir su clasificación al Mundial de Catar 2022.

"No he ido, y si ahora voy y pierden capaz que todavía me echan la culpa", agregó el presidente entre risas, que demostró ser cabalero y que mirará el partido a través de la televisión, por mucho que le hubiese gustado estar allí.