Broli y Coito, mano a mano por la Sub 20: el DT de Peñarol toma fuerza, pero se perdería la Intercontinental

El Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se reunió en la noche del miércoles con Jorge Giordano, director de selecciones, para seguir avanzando en la definición del nuevo entrenador para la selección uruguaya Sub 20, confirmó Ovación con fuentes dirigenciales.

Aún no hay una decisión tomada. Los dirigentes y la estructura deportiva se reunieron el pasado fin de semana con Fabián Coito, Marcelo Broli y Diego López, los tres candidatos al puesto, pero asumen que el nuevo DT saldrá de los primeros dos porque el Memo tiene muy avanzada su llegada a la Universidad de Chile y las diferencias económicas son imposibles de competir para la AUF.

En la entrevista que mantuvieron con Broli, el DT de la Cuarta División de Peñarol y que viene de ganar la Copa Libertadores Sub 20, dejó una muy buena impresión.



Entre los integrantes del Ejecutivo hay distintas posiciones respecto al DT que debería ser elegido, pero dos fuentes consultadas por Ovación que estuvieron en esa reunión coincidieron en que el nombre de Broli tomó fuerza tras el diálogo que mantuvo con la AUF.



Eso sí: en la AUF tienen claro que en caso de avanzar por Broli y que este acepte, no podría dirigir a Peñarol en la primera Copa Intercontinental juvenil que en agosto se disputará en el Centenario frente a Benfica.

Se espera que entre el cierre de esta semana y a más tardar los primeros días de la semana que viene, la Sub 20 pueda tener ya a su nuevo DT.



Coito, por su parte, está afín a volver a trabajar en la Celeste y mantiene chances firmes de retornar. El DT estuvo entre 2007 y 2018 y pasó por todas las categorías formativas y con gran suceso: obtuvo la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de 2015, ganó el Sudamericano Sub 20 en 2017 y fue subcampeón en el Mundial Sub 17 en 2011.



La Sub 20, que no tiene DT desde fines del año pasado cuando se terminó el vínculo de Gustavo Ferreyra, busca ahora entrenador para tomar las riendas del plantel y preparar el equipo para el Sudamericano que el año que viene se jugará en Colombia.

La Celeste juvenil fue entrenada primero interinamente por Diego Demarco y en el último tiempo por Diego Alonso, DT de la selección mayor.



Ayer el Tornado fue consultado sobre la búsqueda del DT para la selección juvenil y remarcó que "es de gran importancia". "No hay varias selecciones, para nosotros es una selección sola. La preparación de esa selección para el Sudamericano y el Mundial también nos interesa", dijo. "Me siento parte como integrante de la selección de la Sub 20, Sub 17 y Sub 15", añadió.