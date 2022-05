Diego Alonso aseguró que entrenarán "para ganar el Mundial" y reveló su primera charla con Luis Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, atendió a los medios de comunicación este mediodía en el Complejo Celeste y aseguró que entrenarán para "ganar el Mundial" de Catar 2022.

"Yo y los jugadores queremos ser campeones del mundo. No puedo estar repitiendo esto todos los días, pero sí enfocarme en qué puedo hacer para llegar a eso (...) Siento que somos un equipo con mucha ilusión, creemos en nosotros mismos y que si vamos a un Mundial lo vamos a querer ganar", añadió el entrenador.



"Si me preguntás a qué vamos a un Mundial, vamos a intentar ganarlo. Hay que entrenar para que suceda eso", subrayó Alonso. "Yo siento que somos un equipo con mucha ilusión. Si vamos al Mundial lo vamos a querer ganar. El mote de candidatos queda a un lado", agregó.

Uruguay enfrentará a México y Estados Unidos el 2 y 5 de junio, ambos compromisos amistosos en Estados Unidos, y a Jamaica el 11 en el Estadio Centenario en lo que será la despedida de la selección en nuestro país antes del Mundial de Catar 2022. El DT ya reservó 35 futbolistas para estos tres cotejos. Vale recordar que la Celeste integrará el Grupo H del Campeonato del Mundo donde enfrentará a Corea del Sur (24 de noviembre), Portugal (28 de noviembre) y Ghana (2 de diciembre).

Selección de Uruguay. Foto: Nicolás Pereyra

La preparación

Precisamente en busca de una preparación adecuada en relación a los rivales que tendrá la Celeste en Catar, Alonso manifestó: "Lo que hemos buscado es encontrar equipos que se asemejen a los que vamos a enfrentar en la primera fase del Mundial. Estoy contento. En principio la mayoría van a ser mundialistas".



"Cada equipo tiene sus características y buscamos puntos de similitudes en distintas fases del juego y eso nos va a ayudar a replicar ideas luego en el Campeonato del Mundo", sentenció.

Como objetivos para estos amistosos, explicó: "Ver jugadores que tuvimos, entrenamos y no le dimos la posibilidad de jugar. O que le dimos poco tiempo y que necesitamos poder volver a verlos. También entrenar y ver jugadores en competencia, para eso tenemos tres partidos.



En relación a la preparación que realizará el plantel de la Celeste, afirmó: "Toda la preparación es distinta a lo que se ha venido haciendo con anterioridad. Antes habían unos 25 días donde los jugadores y el cuerpo técnico podían trabajar, ahora los vamos a tener sietes días. Es diferente".



Alonso también se expresó en relación al duelo ante Jamaica en el Estadio Centenario donde "vamos a tener esta posibilidad de disfrutar mutuamente el cariño de la gente", más allá de que "no podemos hacer la despedida en noviembre".



Diego Alonso, entrenador de la selección uruguaya. Foto: Nicolás Pereyra.

Los futbolistas que cambiarán de club

El Tornado también fue consultado sobre cómo repercute en él y en su decisión en la lista final dónde jugarán sus dirigidos, aunque le quitó cierto dramatismo por el hecho de que "es una decisión personal". "Cada jugador tiene situaciones diferentes y yo estoy muy tranquilo con la decisión que vayan a tomar", indicó.



Cabe destacar que algunos futbolistas como Luis Suárez, Edinson Cavani, Facundo Pellistri, Matías Vecino, Martín Cáceres y Mathías Olivera, entre otros, cambiarán de equipos en el próximo período de pases.



"No me corresponde a mí hacer ninguna valoración sobre su toma de decisiones. Es algo muy personal teniendo en cuenta lo deportivo, lo familiar...", agregó.



"Hay jugadores que son de selección y a pesar de a veces no tener minutos o continuidad, saben que cuando llegan a la selección tienen el nivel adecuado", sostuvo.

Facundo Pellistri. Foto: Nicolás Pereyra.

Su primer encuentro con Luis Suárez

Uno de los jugadores que integran ese grupo de futbolistas que deberán buscar equipo es Luis Suárez, quien quedará libre tras terminar su contrato con el Atlético de Madrid. Sobre el Pistolero, el DT recordó la primera charla que tuvieron: "Las sensaciones que me da permanentemente son de seguridad. El primer día que hablé con él me dijo: 'Diego, quiero jugar, pero si me toca ser suplente voy a ser el hincha número 1 de la selección, de vos y de mis compañeros'".



"Es un futbolista que ha marcado una época y que permanentemente nos pone fácil las cosas para tener un relacionamiento fluido y que sea en beneficio de la selección", sostuvo.



"Yo no pienso que se retira. Pienso que está para jugar mañana, pasado... No tengo por qué limitar yo a alguien. No sé si va a ser su último Mundial, habría que preguntárselo a él y no a mí", añadió sobre el salteño.

Luis Suárez. Foto: Nicolás Pereyra.

La lista para el Mundial y la chance de que sea de 26

Saber quiénes van a formar parte del plantel es una de las grandes incógnitas más allá de que hay ciertas referencias, aunque también dependerá de la cantidad final que permita citar la FIFA. "No tenemos confirmación", aseguró Alonso sobre la chance de que la nómina crezca de 23 a 26 futbolistas.



"Estamos expectantes, no tenemos confirmación, pero en mi cabeza manejo todas las opciones. Es un puzle que lo vas armando, lo tenés, pero va dependiendo mucho del rendimiento y lo que pase en estos seis meses", aseguró.



"Con respecto a la elección es un todo. Yo soy muy de mirar las características de los jugadores. Me gusta investigar y buscar gente que nos pueda dar variantes sea cual sea la situación que tenemos que enfrentar", confesó el entrenador.

La situación de Edinson Cavani

Esa lista estará compuesta por varios futbolistas referentes y entre ellos estará Edinson Cavani que tuvo pocos minutos en la última temporada luego de algunas lesiones. Sobre él, manifestó: "No me preocupa. Entiendo que seguramente con el descanso que vaya a tener y la pretemporada que va a hacer, lo va a poder solucionar".



"Estamos tranquilos, sabemos de la profesionalidad de Edi: lo que se cuida, lo que entrena. Estamos tranquilos y sabiendo que con vacaciones y la pretemporada en el equipo al que llegue lo va a solucionar", manifestó y valoró el hecho de que "este Mundial (que se jugará en diciembre) nos va a permitir tener a los jugadores en condiciones óptimas, frescos y no en el cierre de una temporada", puntualizó.



Edinson Cavani. Foto: Nicolás Pereyra.

El cuarto Mundial para los históricos

Y si de referentes se habla, hay cinco futbolistas (Suárez, Cavani, Diego Godín, Fernando Muslera y Martín Cáceres) que pueden jugar su cuarta Copa del Mundo y alcanzar la línea de Pedro Rocha. De todos modos Alonso manifestó: "No tomaría la elección de un jugador para ir un Mundial por un hito histórico. Como comenté, sé que hay futbolistas que son de selección. Estoy convencido que cuando vienen y se ponen la camiseta celeste, rinden".



"No lo haría pensando en un récord, lo haría pensando en lo mejor para la selección. Si yo creo que el jugador es el mejor, no miro la edad ni para arriba ni para abajo", aseguró. "Pablo García venía sin jugar y rendía, Fabián Carini venía sin atajar y era un fenómeno", agregó el entrenador de la Celeste.

Diego Godín. Foto: Nicolás Pereyra.

El profe Ortega

Otra de las grandes incógnitas que hoy tiene Alonso no pasa por el plantel, sino en el propio cuerpo técnico por la presencia del profe Óscar Ortega que deberá negociar su participación en la Copa del Mundo con el Atlético de Madrid.



"Tenemos un diálogo muy fluido, tenemos una relación de amistad. Más allá de la relación laboral, tenemos un diálogo fluido", manifestó Alonso y aseguró: "Lo que sé yo es que ha pedido esperar a terminar el torneo en España para hacer las negociaciones y movimientos que tenga que hacer".

El profe Oscar Ortega durante el calentamiento de la selección.

El diálogo con el CT del maestro Tabárez

Diego Alonso confesó que de cara a la Copa del Mundo no habló con el maestro Tabárez "pero sí con integrantes del cuerpo técnico anterior".



"Se han portado espectacular. Les pedí referencias desde su experiencia mundialista aunque esta preparación va a ser distinta (porque se juega en diciembre). Estoy agradecido por la amplitud que han tenido conmigo", dijo.



Los sistemas tácticos

Alonso, que estuvo dispuesto a responder todas las consultas que le hicieron, también habló sobre el posible sistema táctico a utilizar: "Los sistemas no son importantes, sino qué tipo de jugadores vamos a poner y sus características. Hemos jugado 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 5-3-2. No quiere decir que uno sea más ofensivo que otro".



"No es que me guste más uno que otro. Dependiendo de los jugadores que tenemos y algunas circunstancias, los sistemas son una herramienta que pueden ayudar", sentenció.

Brian Ocampo

Entre las tantas preguntas que se le hicieron al entrenador, una de ellas estuvo relacionada a Brian Ocampo, futbolista de Nacional y sobre el que remarcó: "Es un caso que no tuvimos la posibilidad de verlo jugar. Esperaremos a ver cómo resuelve su situación sanitaria para saber si lo podemos convocar o no".



"En este caso incluimos a los jugadores del medio local porque en el fútbol uruguayo no se para y los clubes tengan aviso de que los jugadores pueden venir con nosotros y puedan planificarlo de antemano", remarcó.



El arco: ¿Sergio Rochet o Fernando Muslera?

Como ocurrió en los últimos partidos de Eliminatorias, el puesto de arquero está nuevamente sobre la mesa por el hecho del buen rendimiento que tuvo Sergio Rochet y la experiencia de Fernando Muslera.



"Confío mucho en los arqueros que tenemos. Sergio ha dado un gran rendimiento en estos cuatro partidos y lo ha mantenido en su club. Fernando se recuperó de su lesión y viene con un gran rendimiento. Lo mismo Guillermo (De Amores) y Sebastián Sosa. Al que le toque defender el arco lo va a hacer de gran forma", aseguró.