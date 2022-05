Las 5 condiciones que maneja Luis Suárez para firmar con un nuevo equipo y quiénes son los clubes interesados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Suárez se despidió ayer del público del Atlético de Madrid y aunque le queda un partido todavía con el Colchonero (el próximo domingo contra Real Sociedad por la última fecha de LaLiga), el delantero ya piensa en su futuro.

El Pistolero, de 35 años, finalizará su vínculo con el Atleti el próximo 30 de junio tras dos temporadas y una vuelta olímpica en el bolsillo y quedará en libertad de acción para firmar con cualquier otra institución.

¿Dónde jugará desde mitad de año? De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes de su entorno, ya existieron algunos acercamientos, pero el salteño maneja también una suerte de condiciones a la hora de cerrar su próximo destino.



A continuación, un detalle con los motivos que maneja el Pistolero para avanzar o no con un nuevo club.

1) Competitividad

El gran objetivo que tiene Suárez en este momento es llegar en las mejores condiciones posibles para disputar el Mundial de Catar 2022 con la selección que lo agarrará entre noviembre y diciembre a casi un mes de cumplir 36 años.



Por ese motivo, el jugador quiere seguir en la élite al menos hasta esa instancia. La prioridad la tiene Europa, la MLS es una opción que le llena el ojo para llegar en el corto plazo y el fútbol sudamericano está totalmente descartado en este momento de su vida.



La prioridad es la parte deportiva y por eso quiere un equipo europeo que vaya por objetivos importantes y donde él se pueda sentir protagonista.

2) El sueño de sus hijos

Será el cuarto y último Campeonato del Mundo para Lucho, pero el primero en el que podrá coincidir con sus tres hijos como espectadores. Esa es su gran motivación.



Delfina nació en 2010, después del Mundial de Sudáfrica. Fue a Brasil con cuatro años y a Rusia con ocho. Benjamín llegó al mundo en 2013, estuvo en Brasil en brazos de su madre y viajó a Rusia siendo un pequeño de cinco. Lautaro, el más pequeño de la familia, estuvo en Rusia pero en la panza de su madre. Será su primer Mundial.



Los tres podrán ver en vivo y en directo a su padre en la máxima cita futbolística y despidiéndose de la Celeste. Sería la frutilla de la torta para el máximo goleador en la historia de la selección.

3) La duración del contrato

El salteño tiene en mente firmar su próximo vínculo por una sola temporada y luego ir viendo cómo se van desarrollando los hechos y cómo se va sintiendo él. No tiene mayores pretensiones entendiendo el paso de los años. Sería su última bala al más alto nivel.

4) El plan familiar

A donde vaya, aunque sea solo por una temporada, Suárez se moverá con su familia: su esposa Sofía y los tres niños. Por eso el equipo elegido tiene que venir acompañado del proyecto familiar. El destino, las condiciones de la ciudad y el idioma jugarán un rol importante en ese aspecto.

5) Mercado

Varios clubes comenzaron a sondear al Pistolero y su entorno desde hace varios meses sabiendo que estos son sus últimos días en el Atlético de Madrid.



Como mencionamos anteriormente al inicio de la nota, la posibilidad de jugar en Estados Unidos es algo que tienta al delantero principalmente por el proyecto familiar. Es una chance que no está descartada 100% para este momento, pero la prioridad sigue siendo Europa.



Del fútbol sudamericano existieron contactos de equipos importantes de Brasil, con ofertas económicas similares a las de Europa, pero ni siquiera entran en el análisis del jugador que en este momento no piensa en retornar al continente.



¿Qué hay en el Viejo Continente? Según pudo saber Ovación, hasta el momento uno de los equipos que analiza la llegada de Suárez es el Sevilla, actualmente cuarto en LaLiga y en puestos de clasificación a la próxima Champions League.



En Europa los medios españoles también mencionan la posibilidad de que el Inter de Milán y se transforme en estas horas en un competidor para el Sevilla.



Los tres equipos grandes de Turquía consultaron por su situación: Fenerbahce, Galatasaray y Besiktas. Sin embargo, estas opciones no contemplarían el plan familiar explicado anteriormente.



Desde Inglaterra también recibió el llamado de Steven Gerrard, hoy DT del Aston Villa, para conocer su situación. Suárez forjó una gran relación con él cuando fueron compañeros en Liverpool entre 2011 y 2014.