La despedida de Luis Suárez del público del Atlético Madrid: emoción y una pancarta para el recuerdo

Este domingo Luis Suárez jugó el último partido con Atlético Madrid en el estadio de los Colchoneros, el Wanda Metropolitano. El encuentro, que finalizó 1-1 contra Sevilla, fue emocionante para el centrodelantero uruguayo por muchos condimentos.

Suárez fue titular y fue suplantado por Diego Simeone —el DT del Atlético— en el minuto 64, momento en el que ingresó al campo de juego el brasileño Matheus Cuña. Incluso tuvo una clara situación de gol con un golpe de cabeza que se perdió apenas afuera.

Cuando vio que lo iban a suplantar, el salteño empezó a aplaudir al público que lo ovacionó. Cuando ya había dejado el campo de juego, los hinchas del Atlético lo empezaron a cantar el tradicional "uruguayo" en un partido donde el gol de los locales lo anotó otro celeste: José María Giménez.

"Gracias Lucho por hacernos campeones" rezaba una pancarta grande en una de las cabeceras del Wanda Metropolitano. Es que los hinchas del Atlético no se olvidan lo importante que fue Suárez en el título de la Liga de España que consiguieron los Colchoneros la temporada pasada.

Si bien esta temporada no fue la ideal, donde Luis sufrió algunos contratiempo a nivel sanitario y posteriormente fue relegado por el Cholo al banco de suplentes, el salteño dejó una huella imborrable en todos los Colchoneros.

Por eso, al final del partido, y cuando por los altoparlantes anunciaron que se le haría un homenaje a Suárez, todos los presentes le dedicaron varios minutos al uruguayo, pese a que Sevilla empató el partido sobre el final y el resultado no fue el ideal porque Atlético no logró confirmar el tercer cupo de LaLiga y deberá esperar a la última fecha para hacerlo.

La palabra de Luis

Finalizado el partido, Suárez le dedicó unas palabras al público del Atlético, se emocionó, le regalaron una camiseta, se sacó una foto con su familia, con los tres capitanes del equipo y posteriormente con todo el plantel.

En la tarde en la que también fue despedido el mexicano Héctor Herrera, a ambos jugadores sus compañeros le hicieron un pasillo mientras la voz del estadio los nombraba.

Suárez llegó a Atlético Madrid en setiembre de 2020, hizo 34 goles y realizó seis asistencias en los rojiblancos en 82 partidos oficiales. "Agradecer uno por uno a todos los hinchas del Atlético, a toda la gente del staff, la gente que trabaja en el día a día, que es impresionante el cariño que me brindaron desde que llegué. De eso jamás me voy a olvidar. Totalmente agradecido a los compañeros por abrirme las puertas en un momento complicado", empezó diciendo el salteño.

"Me entregué 200% a un club que me abrió las puertas (se emociona y los hinchas cantan). Aparte de haber conseguido una liga el año pasado, que lamentablemente no pudimos disfrutarlo con la gente, me llevaré el cariño que me brindan en la calle, que en el día a día es impresionante, de eso jamás me voy a olvidar, tanto yo como mi familia siempre estaremos agradecidos y allá donde estaremos siempre habrá un hincha más del Atlético, porque lo llevaremos en el corazón", añadió.

Los fanáticos no pararon de elogiarlo en las redes sociales e incluso de pedir que le regalen una plaqueta, por la importancia que tuvo Suárez en Atlético Madrid. Ahora habrá que esperar cuál será el futuro de Luis. Se sigue insistiendo con la idea de poder jugar en el Inter Miami de la MLS, pero como ya informó Ovación lo que intentará el salteño es quedarse en el primer nivel del fútbol europeo pensando en llegar de la mejor forma al Mundial de Catar con la selección uruguaya.