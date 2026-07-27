Brian Lozano tiene nuevo club tras su salida de Defensor: jugará en Cerro Largo hasta fin de año

Luego de una sorpresiva salida de Defensor Sporting, Brian Lozano ya tiene nuevo destino para continuar su carrera.

El extremo de 32 años jugará en Cerro Largo, club con el que firmará contrato hasta diciembre de este año en busca de recuperar continuidad tras un semestre con escasa participación.

La decisión se dio después de que el entrenador Mauricio Larriera le comunicara al futbolista que no estaba en sus planes para lo que resta de la temporada. Ante ese panorama, ambas partes acordaron la rescisión del vínculo y el exjugador de la selección uruguaya quedó en condición de libre para negociar con otro equipo.

De esta manera, Cerro Largo suma un futbolista de amplia trayectoria internacional y con pasado en la selección uruguaya. El "Huevo" intentará volver a encontrar su mejor nivel en un equipo que afrontará el Torneo Clausura y que apuesta por la experiencia del atacante para potenciar su plantel.

El regreso de Lozano al fútbol uruguayo se había concretado a mediados de 2025, cuando Defensor Sporting anunció su vuelta al club que lo formó con un contrato hasta diciembre de 2026, luego de finalizar su etapa en Atlas de México. Sin embargo, su segundo ciclo en el conjunto violeta terminó antes de lo previsto.

Brian Lozano durante un entrenamiento de Atlas. Foto: @brianlozano18

Formado en Defensor Sporting, Lozano construyó una destacada carrera que incluyó pasos por América, Santos Laguna y Atlas de México, además de Peñarol y Nacional.

También disputó ocho partidos con la selección uruguaya, siendo una de las figuras durante su mejor etapa en el fútbol mexicano.

Ahora, en el interior del país, buscará relanzar una carrera que en los últimos años estuvo marcada por las lesiones y la falta de continuidad.