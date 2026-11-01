Boston River vs. City Torque en vivo por el Torneo Clausura: el Ciudadano quiere ganar para llegar a la cima

Montevideo City Torque visita a Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida, desde la hora 13:00, con el objetivo de poder ganar y así trepar —momentáneamente— a la punta del Torneo Clausura. Y podrá terminar la fecha 13 en lo más alto del certamen dependiendo de lo que pase en el partido que jugará esta noche Liverpool ante Juventud de Las Piedras en el Parque Viera, a la hora 20:30.

Boston River vs. Montevideo City Torque

Hora: 13:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Campeones Olímpicos.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Andrés Nievas y Matías Rodríguez.

Cuarto árbitro: Lucas Andrade.

VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso.