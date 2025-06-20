Benfica 6-0 Auckland City por el Mundial de Clubes: doblete de Di Maria, tormenta de goles y presión a Boca

Benfica salió vencedor de un partido atípico y fuera de uso, con una interrupción por causas meteorológicas de más de dos horas, con un descanso eterno, y Nathan Garrow el arquero del Auckland City, que sostuvo a su equipo por bastante tiempo, pero terminó sucumbiendo ante las grandes diferencias de jerarquía entre los dos conjuntos. Ángel Di María marcó un doblete para Las Águilas que le ponen presión a Boca Juniors que esta noche enfrenta a Bayern Munich por la segunda fecha del Mundial de Clubes.

A pesar de las dudas generadas en sus últimos partidos y también en la primera mitad, el cuadro luso le terminó dando una paliza a un rival frágil, de los más débiles de la competición, que en su debut cayó 10-0 con el Bayern.

Las interrupciones por el tiempo están a la orden del día. Las tormentas severas y las medidas en Estados Unidos para acontecimientos deportivos al aire libre son claras y no hay riesgos que correr. El entretiempo duró más de dos horas. Es ya el cuarto partido afectado por esta situación. Y hasta ahora el que más tiempo ha necesitado hasta recuperar la normalidad.

Por eso fueron dos partidos en uno aunque en ambos fue evidente que la ansiedad por la necesidad de goles condicionó al Benfica que se encontró con un rival que nada tuvo que ver con el que fue un muñeco en manos del Bayern días atrás. Al revés, en la primera parte llevó al límite a las Aguilas que tiró dieciocho veces al arco, sin poder hacer un gol.

Fue la reivindicación Nathan Garrow, arquero de 20 años que acumuló siete atajadas en la primera parte. El habitual suplente, que ocupó el lugar de Tracey Conor, respondió con creces a la oportunidad que le concedió el Mundial.

En plena amenaza de temporal y al borde del descanso encontró el alivio el Benfica en una torpeza de Haris Zeb que trabó dentro del área a Gianluca Prestianni. Penal claro que transformó Ángel Di María, uno de los mejores del conjunto portugués, y que llevó cierto sosiego al representante portugués.

Tras la interrupción metereológica, el encuentro regresó sin el lateral Álvaro Carreras. El jugador pretendido por el Real Madrid apenas tuvo presencia. El Auckland, fortalecido antes del parate, decayó paulatinamente después. Incapaz de disimular que no pasa de ser un equipo plagado de jugadores amateurs, mostró sus carencias en cuanto acusó el desgaste físico, el calor, la humedad y el ritmo. Las aproximaciones del equipo neozelandés fueron escasas, efímeras. Más llevadas por el entusiasmo y la osadía que por el orden y la estrategia.

Ocho minutos tardó el Benfica tras el descanso en lograr el segundo, firmado por Vangelis Pavlidis en una gran acción individual tras recibir un balón de Orkun Kokcu. El resto de tantos casi llegaron por inercia. El tercero lo anotó Renato Sanches, que acababa entrar, con un tiro desde el borde del área, raso, pegado al palo, después de un pase de Nicolas Otamendi.

El cuarto y el quinto aparecieron en tres minutos, desde el 77 al 79. Ambos fueron de Leandro Barreiro asistido por Pavlidis, el más destacado del Benfica junto a Di María. El primero con un centro desde la izquierda. El otro con un pase desde la derecha.

El sexto llegó con otro penal. Una entrada descarada de Mario Ilich a Di María que permitió al argentino firmar el segundo en su cuenta y el sexto del Benfica que deja bien parados a los lusos en la competición por el segundo puesto del grupo que posiblemente sea una pelea ante Boca Juniors.

Benfica 6-0 Auckland City

Benfica: Anatoli Trubin; Leandro Barreiro, Antonio Silva (Adrian Bajrami, m.86), Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras (Samuel Dahl, m.46); Fredrik Aursnes (Tiago Gouvia, m.72), Orkun Kokcu (Rentato Sanches, m.62); Ángel Di María, Gianluca Prestianni (Joao Rego, m.71), Muhammed Krem Akturkoglu (Andreas Schjelderup, m.65); y Vangelis Pavlidis.

Auckland City: Nathan Garrow; Jerson Giraldo Lagos, Adam Mitchell, Michael Den Heijer (Christian Gray, m.81), Nikko Boxall, Adam Bell; Tong Zhou (Gerard Garriga, m.46), Mario Ilich (Jackson Manuel, m.59); David Yoo (Matthew Ellis, m.59), Haris Zeb (Dylan Manickum, m.59) y Myer Bevan (Ryan De Vries, m.73).

Goles: 1-0, m.45+8: Ángel Di María, de penalti; 2-0, m.53: Vangelis Pavlidis; 3-0, m.63: Renato Sanches; 4-0, m.76: Leandro Barreiro; 5-0, m.79: Leandro Berreiro; 6-0, m.97: Ángel Di María, de penalti.

Árbitro: Salman Ahmad Falahi, de Catar.