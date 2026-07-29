Bava respaldó a Alexis Martín, explicó cambio de Lodeiro y dijo: “No voy a descansar hasta el logro internacional”

Pese a la victoria 2-1 ante Tigre en Argentina, Nacional no pudo dar vuelta la llave por la Copa Sudamericana. Este miércoles, habiendo procesado el resultado, Jorge Bava habló sobre la eliminación y sus decisiones durante el juego en la vecina orilla. "Bastante decepción por toda la expectativa que nos habíamos marcado por lo internacional, del partido quedé conforme, sobre todo el primer tiempo, pero ya veníamos con el resultado que condicionó la llave", expresó el DT ante los medios presentes en el hotel.

En lo que respecta al once que paró en el Estadio José Dellagiovanna, dijo: "Primero decir que conformó por jugadores y no por el esquema, siempre veo que lo arman como un arbolito, no quiere decir que si el primer día dije que me iba a manejar con un esquema, vaya a ser siempre de esa forma. Creí oportuno poner esos jugadores y consideré que era la forma de jugar".

En la televisión se pudo apreciar el mensaje del DT en la pausa de hidratación, en la que les dijo a los jugadores que atacaran al último cuadrado, lo cual funcionó y llevó al 2-0. “Uno trata de refrescarle lo que entrena, más que nada eso, identificamos espacio y posicionamiento que nos puede dar cierta ventaja, después es virtud de ellos encontrar. En el segundo tiempo Tigre presionó más, tuvimos los mismos espacios pero con menos tiempo, cuando te presionan es reducir tiempo de espacio. La dinámica era con mucha intensidad, pero era difícil sostenerlo", explicó ante los micrófonos de Carve Deportiva, Sport 890 y El Espectador Deportes.

El entrenador aceptó que "lo anímico se trabajó muchísimo" y dijo: Estamos en un momento en el que cualquier imponderable lo tenés en contra. No espero que se visualicen las cosas buenas, el equipo tuvo vergüenza deportiva, independientemente del resultado que se podía dar, había que mostrar otra cara, estamos muy orgullosos de eso, de tratar de revertir la serie, que era difícil pero no imposible, el 3-0 era en un resultado grande y no había esa diferencia. Acá supimos ir a buscarlo.Tuvimos errores no forzados en el primer partido, había que limitar las expulsiones, la falta de atención en pelota quieta,que estar ordenado, ayer se hizo, en el primer tiempo casi perfecto, en el segundo tiempo caímos un poco. Estábamos a un gol, no pasábamos zozobro".

Ante la consulta de si pesó tener el banco diezmando por lesiones y expulsiones, aseguró: "Los jugadores que tenemos son los que tenemos y estoy a morir por ellos, me preguntaron mucho de repetir el esquema, el esquema va a acorde a los jugadores que tenemos. Queremos que estén acá".

Bava optó por poner a Nicolás Lodeiro y sacar a Agustín Dos Santos, cambio que explicó: "Por la amarilla, ya teníamos a Lucas (Rodríguez), que decidí dejarlo, y como Agustín juega por el mismo carril y se metía a ayudarlo en el doble cinco. Tiene 18 años y por más que es re maduro, preferí mantener a Lucas y poner a un jugador de características similares, un volante creativo, porque habíamos perdido la dinámica que habíamos logrado".

Nicolás Lodeiro en un partido representando a Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Sobre el momento de Alexis Martín Arias: “Hicimos un scouting de varios. Alexis venía de jugar en un equipo grande y de ser campeón con nosotros, tener una Libertadores de los mejores de fase de grupos, si le ganás cuatro puntos a Palmeiras sino ataja el arquero. Lo seguimos, tiene condiciones, que experiencia, sabe lo que es atajar en un equipo grande, en una liga bastante grande, con la esperanza que tenía y tengo, con la idea de tener dos jugadores competitivo por puesto y chicos muy buenos que le sigue en el puesto”.

Alexis Martín Arias retirándose del campo de juego tras ser expulsado en el cruce de Nacional ante Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

Respecto a cuánta responsabilidad tiene en la eliminación, matizó: "Trato de corregir día a día, en lo que esté a mi alcance todo, no quemar energía en cosas que no me competente, si puedo rever el partido, la planificación. asumo lo mío. no sé cuánto es el porcentaje, no es al tangible. Los rótulos los pone cada uno (sobre la crisis deportiva), no me gusta lo de 'fracaso' o 'crisis'".

"No conseguimos lo internacional, pero no voy a descansar hasta conseguirlo. Ahora abocarse a la liga doméstica y abocarse al bicampeonato".

Respeto a su continuidad, fue claro: "Nunca dije que era el DT interino, yo cuando volví a Uruguay tenía las cosas claras, volví porque estaba en un buen momento, porque era Nacional, hasta diciembre y para salir campeones. Jugué 200 partidos acá y sé qué significa esto. La exigencia de ganar está siempre, yo vivo este deporte así. No se ha conseguido y soy el responsable. De hecho había la posibilidad de un contrato mas extenso y lo puse hasta diciembre".