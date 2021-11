Barcelona anunció que el Kun Agüero no estará por tres meses: ¿volverá a jugar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El anuncio de Barcelona de que Sergio Agüero había sido sustituido ante Alavés porque se sintió mal y la posterior confirmación de que el futbolista argentino sufrió una arritmia por la cual quedó internado en observación, preocupó. Este lunes el club hizo el anuncio de que no estará disponible por los próximos tres meses.

El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación pic.twitter.com/PQ930D9vKd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 1, 2021

No ha sido 2021 el mejor año del Kun, que dejó el Manchester City como su máximo goleador histórico para cumplir su sueño de jugar en Barcelona junto a Lionel Messi, pero no pudo ser porque el 10 se fue a Paris Saint-Germain al no renovar contrato. Y tras llovido, mojado. Apenas pudo disputar cinco partidos con la camiseta blaugrana y anotar un gol cuando le cayó este problema de salud que pone en riesgo incluso su continuidad en el fútbol.

Hace pocos días en Uruguay ocurrió que Sabrina Soravilla, futbolista de Nacional, debió abandonar la práctica del deporte por problemas cardíacos y todavía está fresca la imagen de lo ocurrido al danés Cristian Eriksen en el inicio de la Eurocopa, cuando en junio cayó desplomado en el campo de juego, debieron aplicarle maniobras de reanimación ("estuvo muerto 10 minutos", reveló luego el médico de la selección de Diniamarca) y todavía no ha podido volver a jugar luego que le implantaron un desfibrilador.

Agüero será evaluado en forma constante durante estos tres meses para ver su evolución y recién entonces se tomará una decisión de si estará apto para volver a defender a Barcelona o si, a los 33 años, deberá ponerle fin a su carrera como futbolista.