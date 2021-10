Preocupación en Barcelona: Sergio "Kun" Agüero se sintió mareado, pidió el cambio y le realizarán estudios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Barcelona empató 1-1 ante Alavés por LaLiga de España. El encuentro se disputó en el Estadio Camp Nou y el local se había puesto en ventaja por intermedio de Depay, pero Luis Rioja decretó el empate final. Durante el encuentro Sergio "Kun" Agüero encendió las alarmas al minuto 38 cuando, tras sentir malestar, debió ser reemplazado. ¿Qué sucedió?

El argentino venía de disputar un duelo aéreo en el que logró conectar la pelota sin inconvenientes y, tras ello, comenzó a tocarse el pecho con muestras de dolor. Enseguida se arrojó al suelo a la espera de la atención médica y generó preocupación.

El artillero, que disputaba su primer encuentro como titular bajo el mando de Sergi Barjuan, el entrenador interino de Barcelona, no pudo continuar jugando y debió ser reemplazado por Coutinho.

Una vez finalizado el encuentro, el DT habló sobre el episodio que vivió el exjugador del Manchester City: "Me ha dicho que estaba un poco mareado y ahora me he enterado que lo han llevado al hospital a hacerse pruebas". manifestó.

Qué dijo Barcelona sobre el estadio sanitario de Agüero

La entidad blaugrana utilizó su cuenta oficial en redes sociales para informar sobre la situación del artillero argentino: "Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico", acotó.