Así recibieron los hinchas a la selección de Francia luego de perder la final contra Argentina

Miles de franceses se congregaron en la noche de ayer en la Plaza de la Concordia de París para recibir a "Les Bleus" tras perder por penales frente a Argentina la final del Mundial de Qatar 2022. Y a pesar de la derrota y de la desorganización de los homenajes a la llegada, con varios cambios de planes entre la Federación y el Gobierno, una gran multitud de hinchas les dieron un acalorado recibimiento a los jugadores de su selección.

Recién aterrizados de su vuelta desde Qatar, los jugadores galos subieron a un autobús que los llevó directamente al corazón de la capital, para poder saludar a sus aficionados desde el balcón del emblemático Hotel Crillon. La plaza los recibió con una gran ovación, acompañada de bengalas y al grito de "allez Les Bleus" (vamos, Azules).

Especialmente el entrenador Didier Deschamps, coreado por su nombre de pila, y la gran estrella del combinado francés, Kylian Mbappé, levantaron con euforia los gritos junto al río Sena.

El recibimiento de Francia a los subcampeones del mundo. pic.twitter.com/gkm2OtweBY — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 19, 2022

"Una actuación top, se lo han merecido, pero desafortunadamente no tuvieron suerte", explicó un aficionado que ya estaba esperando a los jugadores subcampeones dos horas antes de su llegada.

"Estamos orgullosos del equipo francés, estamos orgullosos de su desempeño, incluso si terminó mal para ellos, estamos muy muy orgullosos de ellos", compartió con EFE otro hincha que acudió a la Plaza de la Concordia con su mujer y sus dos hijos enfundados en banderas galas.

Jugadores de la selección de Francia tras recibir la medalla de plata.

Foto: EFE.

Aunque no hubo discursos ni grandes preparativos (más allá del fuerte operativo de seguridad, que tuvo que intervenir en algunas zonas, donde hubo muchas personas detenidas), los internacionales franceses pudieron así recibir el cariño de miles de hinchas que desafiaron el frío de la noche parisina tras una jornada de confusión sobre la bienvenida a los subcampeones.

A primera hora de la mañana, la ministra de Deportes francesa, Amélie Oudéa-Castéra, había anunciado un recibimiento masivo a los jugadores en París hacia las seis de la tarde (dos de la tarde en la hora uruguaya), pero pocas horas después el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, desmintió la iniciativa en declaraciones televisivas.

Apenas una hora y media después, la propia FFF corrigió al dirigente deportivo y confirmó el saludo al público en la Plaza de la Concordia alrededor de las 20.30 locales (16:30 de Uruguay), una hora después de su aterrizaje previsto en el aeropuerto Charles de Gaulle de la capital francesa.