Karim Benzema anunció que se retira de la selección de Francia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes, un día después de que Francia no lograra el título de campeona del mundo y en la jornada de su cumpleaños número 35, el delantero francés Karim Benzema anunció su retiro de los bleus.

En un breve tuit, el jugador del Real Madrid, que no pudo estar en el Mundial de Qatar 2022 por lesión, anunció que no jugará más en la selección: "¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba".



J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

La relación entre Benzema y el seleccionador francés, Didier Deschamps, está rota reportaron varios medios franceses, luego de que se recuperara de su lesión pero en vez de regresar a Qatar comenzara a trabajar con el Real Madrid.

Además, varios medios aseguran que el futbolista declinó viajar a ver la final junto con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.