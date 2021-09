Así se jugará la cuarta fecha del Clausura: duelo entre puntero y escolta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cuarta fecha del Torneo Clausura se jugará desde el viernes 1º de octubre hasta el domingo 3 de octubre con un partido que se destaca por encima del resto como lo será el Peñarol-Wanderers ya que se cruzan el escolta y el líder del certamen.

De todas maneras, hay otro duelo más que interesante y es el que protagonizarán Nacional y Plaza Colonia ya que el tricolor tiene la necesidad de seguir por la senda de las victorias y se medirá al actual líder de la Tabla Anual.

Así se jugará la cuarta fecha del Clausura:

VIERNES 1º DE OCTUBRE:



- Deportivo Maldonado vs. Rentistas / 16:00 hs. (Domingo B. Miguel)



- Cerrito vs. Sud América / 21:15 hs. (Estadio Luis Franzini)



SÁBADO 2 DE OCTUBRE:



- Villa Española vs. Fénix / 13:15 hs. (Obdulio Varela)



- River Plate vs. Cerro Largo / 15:30 hs. (Parque Saroldi)



DOMINGO 3 DE OCTUBRE:



- Liverpool vs. Progreso / 12:30 hs. (Belvedere)



- Nacional vs. Plaza Colonia / 15:30 hs. (Gran Parque Central)



- MC Torque vs. Boston River / 18:00 hs. (Estadio Luis Franzini)



- Peñarol vs. Wanderers / 21:00 hs. (Estadio Campeón del Siglo)