Tras ganarle a Sud América, el Cabezón D'Alessandro compartió un asado con un rival

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego del triunfo ante Sud América por 2-0, que significó la primera alegría para Nacional en el Torneo Clausura, dos rivales compartieron un asado para cerrar el fin de semana.

¿De quiénes se trata? Dos argentinos: Andrés D'Alessandro y Tomás Andrade. Los enlaces de ambos equipos estuvieron juntos la noche del domingo y compartieron una cena. El 10 tricolor compartió un par de imágenes en su cuenta de Instagram.

D'Alessandro y Andrade compartieron plantel en River Plate de Argentina durante la temporada 2016 y a pesar de la diferencia de edad de 16 años, forjaron una gran relación.



En sus inicios en el Millonario, Andrade fue comparado con D'Alessandro. Así se lo explicó a Olé en una nota hace cinco años: "El tema viene desde el baby. Yo siempre fui peladito, de chiquito, y siempre me gustó pisar la pelota. Yo jugaba en Lanús y el entrenador, era Roberto Madoery, me decía el nene D’Alessandro. Tenía 7 u 8 años. Y ya ahí quedó eso. Cada vez que me veían jugar decían “se parece D’Alessandro por cómo pisa la pelota”. Y obviamente que cuando todos me decían eso yo arranqué a mirarlo, y me di cuenta de era un fenómeno. Es un fenómeno. Yo no me comparo con D’Alessandro, no me gusta cuando dicen que soy el nuevo D’Alessandro. Yo soy Tomas Andrade y él es Andrés, ya ganó todo, la rompió en Brasil, jugó en Europa y está terminando su carrera. Yo estoy arrancando y tengo que hacer mi camino. Andrés fue y es un distinto. Yo no soy nadie todavía. Es la realidad".



"Andrés me jode y me dice que soy su pupilo (risas), pero yo tengo claro que soy Tomás Andrade y que tengo que hacer mi camino", agregó.

La admiración por D'Alessandro continuó con el paso de los años. Ya instalado en Uruguay para defender al Buzón, el pasado mayo, Andrade expresó en sus redes: "Cómo juega el 10 de Nacional por favor".