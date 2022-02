Así fue el homenaje de Peñarol a todos sus deportistas campeones en 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol le brindó un justo y merecido homenaje a todas las disciplinas del club que se consagraron campeonas durante la temporada 2021 en una ceremonia que se llevó a cabo en el Estadio Campeón del Siglo.

Con la presencia del Consejo Directivo, funcionarios y por supuesto, deportistas, el club reconoció el esfuerzo de sus deportistas que se destacaron en otro año de competencias en el que la institución dijo presente en varias disciplinas deportivas.

⚫️🟡 ¡𝑺𝑨𝑳𝑼𝑫, 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑬𝑶𝑵𝑬𝑺! 🏆#Peñarol le brindó un merecido reconocimiento a los deportistas del club que se coronaron Campeones durante el año pasado.



𝐿𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎́ 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑟𝑖𝑛𝑎 pic.twitter.com/khxtmWgWjH — PEÑAROL (@OficialCAP) February 24, 2022

Un total de 17 planteles fueron reconocidos por el club luego de haber defendido a la institución en ocho disciplinas durante el 2021 conquistando títulos para Peñarol.

Además se reconoció la histórica actuación del equipo juvenil que se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en Ecuador así como también al cuerpo técnico, dirigentes y colaboradores.

Mauricio Larriera en el reconocimiento a los campeones de Peñarol. Foto: Marcelo Bonjour.

Ante la presencia del Consejo Directivo y también dirigentes de las disciplinas deportivas del club y familiares de los protagonistas el evento se llevó a cabo en el Estadio Campeón del Siglo con un colorido particular y fuegos artificiales.

Campeones de ocho disciplinas fueron homenajeados por Peñarol. Foto: Marcelo Bonjour.

Estas fueron las disciplinas que tuvieron su reconocimiento:

-Fútbol AUFI (Asociación Uruguay de Fútbol Infantil).

-Fútbol Sala AUFI.

-Voleibol Sub 18.

-Hockey Masculino.

-Básquetbol Sub 17.

-Básquetbol Sub 19.

-Básquetbol Sub 21.

-E-Sports.

-Fisicoculturismo.

-Fútbol Sala Femenino.

-Fúbol Sala Sub 17.

-Fútbol Sala Sb 20.

-Fútbol Sala Masculino.

-Atletismo.

-Fútbol Juvenil: Cuarta División.

-Fútbol Profesional: Primera División.