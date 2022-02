Cachila Arias no liga una: ahora es positivo de covid 19; ¿llega a jugar el clásico el domingo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El golpe en la tibia que recibió en el partido del sábado ante Albion puso en duda a Ramón "Cachila" Arias para el clásico. Luego, con el correr de las horas, llegó la tranquilidad porque desde Peñarol se informó que se había tratado solamente de un traumatismo fuerte, pero que no tendría problemas para estar el domingo a la hora 17.00 en el Campeón del Siglo. Sin embargo, apareció un nuevo problema para el zaguero en las últimas horas: el covid.

Este miércoles el jugador amaneció con un cuadro febril, por lo cual fue aislado y se lo sometió a un hisopado, el cual dio resultado positivo a covid-19. La pregunta surgió sola: ¿Peñarol lo pierde para el clásico? En principio no.

La sanidad aurinegra anunció que Arias se encuentra en buen estado general y que su alta está prevista para el sábado 26, por lo cual el domingo podría estar para el choque con Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Sanidad: se informa que Ramón Arias se encuentra siguiendo los protocolos sanitarios establecidos, positivo para COVID-19, en buen estado general y previéndose su alta para el sábado 26. pic.twitter.com/L0DYBy36gb — PEÑAROL (@OficialCAP) February 23, 2022

De acuerdo a los nuevos protocolos, el periodo de aislamiento ahora es mucho menor, razón por la cual "Cachila" (puntal de la defensa carbonera e incluso un jugador con gol en pelotas quietas) podría llegar a estar. Todo dependerá de que cuando le hagan la prueba de antígenos le dé negativo. No obstante, habrá que ver cómo estará físicamente y, sobre todo, futbolísticamente.

Hay un antecedente reciente de un futbolista uruguayo que no es alentador. José María Giménez tuvo covid, una hora antes del partido ante Levante se hizo el examen de antígenos que le dio negativo, Diego Simeone lo puso desde el inicio y no tuvo una buena actuación, tanto que terminó silbado por sus propios hinchas luego de mantener una discusión con algunos de ellos. Luego pidió perdón por su actitud, pero su rendimiento no fue bueno y Atlético terminó perdiendo 1-0 de local ante el último de la tabla.