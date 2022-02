La emoción de la familia de Randall Rodríguez en el arribo de Peñarol a Carrasco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Emotiva y colorida. Así fue la llegada del plantel de Peñarol que conquistó la Copa Libertadores Sub 20 el domingo en Ecuador y que este martes regresó a Montevideo en medio de un gran recibimiento de familiares e hinchas.

Randall Rodríguez fue una de las figuras principales del equipo de Marcelo Broli durante el torneo y también en la final, atajando dos penales para que el mirasol levante su primer trofeo en este certamen.

En su arribo a Uruguay, el golero de 18 años dijo que "hasta ahora en mi carrera es el objetivo mas grande y el sueño más grande que pude cumplir. Cuesta muchísimo ganar una Libertadores, pero creo que el factor más importante es que estuvimos todos juntos y a pesar de los casos de covid que tuvimos ya se sabía que íbamos a salir campeones y eso fue lo que nos llevó a lograr el título".

"Todavía no caí. Sé que moví todo un país porque me lo dijo mucha gente y más el país de Peñarol obviamente, pero todavía no caí. No entré mucho a las redes tampoco y sé que ahí se habló bastante", agregó el guardameta carbonero que en todo momento estuvo acompañado de su familia en el arriba a Montevideo.

Y los familiares no ocultaron la emoción. Su abuela, en medio de las lágrimas de alegría, dijo que su nieto la hizo cambiar de equipo: "Yo era de Nacional, fui siempre de Nacional y por él prometí hacerme de Peñarol".

"Fue muy duro porque fue una alegría especial y no paré de llorar. Para nosotros es un orgullo como nieto, como persona, como golero de Peñarol y la verdad que estamos todos muy felices", expresó la abuela de Randall en el Aeropuerto de Carrasco.

Esa emoción de la familia de Randall Rodríguez se replicó en la de todos los jugadores del plantel que fueron recibidos por sus seres queridos y también por los hinchas de Peñarol que en caravana luego acompañaron a los campeones al Estadio Campeón del Siglo, donde siguió la fiesta.