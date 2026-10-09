Así fue la impactante caída del ciclista uruguayo Thomas Silva en la carrera Gran Piemonte en Italia

El ciclista uruguayo Thomas Silva sufrió una fuerte caída en la carrera Gran Piemonte en Italia. Luego de chocar contra la valla y caer, varios ciclistas pasan por encima de él, sin embargo, se levantó sin problemas y continuó con su bicicleta.

El incidente se produjo a 500 metros de la llegada en Burgas, Bulgaria y tras el suceso XDS Astana Team comunicó que el fernandino completó el recorrido, que no presentó lesiones graves y que “todos los ciclistas terminaron la etapa sin lesiones graves”.

El ciclista francés Dorian Godon, del equipo Netcompany INEOS Cycling Team, ganó este jueves la 110º edición del Gran Piemonte en Italia y sucedió en el título al mexicano Isaac del Toro, campeón en 2025, que a pesar de su protagonismo en el último tramo llegó en la posición 82º.

Thomas Silva Coussan, de Maldonado al mundo de la élite del ciclismo

Guillermo Thomas Silva Coussan nació en Maldonado el 30 de diciembre de 2001. Nieto de Carlos Coussan, exciclista que representó al país en eventos internacionales, la bicicleta venía en la sangre y comenzó a competir a los 5. De adolescente probó con el fútbol, como la media de todos los uruguayos.

No siguió, pero no por malas condiciones, sino porque a los 15 años vio una carrera nocturna en la que competía su primo y se volvió a enamorar de la chiva. No paró más.

Empezó a correr, ganó dos veces la Vuelta de la Juventud, fue campeón Nacional de Ruta y emigró a Europa en 2021. Primero en el Caja Rural de España y ahora en el Astana Team de Kazajistán, la historia recién empieza a escribirse.

Este mes recibió el premio al Embajador del Deporte "Uruguay Sorprende", luego de una temporada en la que fue líder del Giro de Italia y se consagró campeón sudamericano de ciclismo de ruta. Además, fue reconocido como el mejor ciclista masculino de la edición.