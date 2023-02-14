Arabia Saudita quiere a Messi y Ronaldo para promocionar su candidatura para el Mundial 2030

Con información de AFP

Ahora que ya tiene a Cristiano Ronaldo, Arabia Saudita busca una colaboración con Lionel Messi, además de con grandes multinacionales, para promocionar su candidatura a organizar el Mundial de fútbol de 2030.

Siguiendo el modelo de Qatar, sede del Mundial 2022 ,y de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, primer país exportador de petróleo, multiplica estos últimos años la organización de grandes eventos deportivos para diversificar su economía y mejorar su imagen, afectada por las acusaciones de represión feroz a los disidentes en este reino ultraconservador.

"Arabia Saudita está cerrando acuerdos con grandes empresas para apadrinar su candidatura a organizar la Copa del Mundo", aseguró a la AFP un responsable cercano a la operación, que pidió el anonimato al no estar autorizado a hablar con los medios. Según esta fuente, el poderoso fondo soberano saudita PIF (Public Investment Fund) está detrás de la operación, como ya hace con numerosos proyectos de inversión internacionales en el país, para firmar acuerdos de colaboración con grandes marcas del sector de las comunicaciones, internet y el turismo.

Riad tiene intención "de anunciar su candidatura en unas semanas", aseguró esta fuente. Los sauditas, por otro lado, negocian con el astro argentino del fútbol Lionel Messi, que ya prestó su imagen en el pasado para una campaña de promoción de turismo en el país.

Recientemente fichado por un club del campeonato local, la otra gran estrella del balón, le portugués Cristiano Ronaldo, recibirá 200 millones de euros por jugar en la liga saudita y una cantidad idéntica adicional por promocionar la candidatura de la monarquía petrolera, según una fuente anónima de su club, el Al-Nassr.

Curiosamente, Ronaldo y Messi podrían promocionar la candidatura saudita cuando otras dos que ya se han anunciado oficialmente reúnen por un lado a Portugal, España y Ucrania y por el otro a Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

La reunión de la corporación "Juntos 2030" trabaja pensando en el Mundial 2030. @sndpy

Un responsable egipcio señaló en septiembre que su país deseaba presentar una candidatura conjunta para organizar el Mundial-2030, al lado de Arabia Saudita y Grecia. A comienzos de febrero, el príncipe Abdelaziz ben Turki al-Fayçal, ministro de Deportes, aseguró a la AFP que su país no se había presentado oficialmente, pero que "todo es posible".

Arabia Saudita organizará por primera vez en su historia la Copa de Asia de 2027, una competición considerada como una prueba para un eventual segundo mundial en un país árabe.