Antes de la mayor, se confirmaron los dos primeros amistosos internacionales de Forlán al frente de la Sub 20

Nueva semana de trabajo de Diego Forlán, Santiago Espasandín y Diego Pérez al frente de la selección Sub 20 de Uruguay. La misma tuvo una práctica de fútbol donde la Celeste enfrentó a Wanderers y fue la antesala a los que se vendrán la próxima semana que serán de carácter internacional.

Es que se confirmaron los dos amistosos que disputará la selección juvenil pensando en los Juegos Odesur y como parte de la preparación al Sudamericano de la categoría que —con sede a definir— se disputará entre enero y febrero del año próximo.

Ambos juegos serán ante Paraguay y se llevarán a cabo con Uruguay haciendo de local en el Complejo Celeste. El primero de ellos será el 25 de agosto desde las 15:00, mientras que el segundo será a la misma hora pero dos días después ya que se llevará a cabo el jueves 27 de agosto.

¡Amistosos confirmados para la #AlbirrojaSub20! ⚪🔴



Paraguay disputará dos amistosos internacionales ante Uruguay 🇺🇾 en Montevideo, como parte de su preparación.



🗓️ 25 y 27 de agosto

⏱️ 15:00

📍 Complejo Celeste



¡Seguimos preparándonos para los próximos desafíos! 💪🏻… pic.twitter.com/qkaXDzpttH — Selección Paraguaya (@Albirroja) August 20, 2026

Los encuentros servirán para que Forlán, Espasandín y Pérez sigan observando jugadores y además tengan la posibilidad de hacerlo ante un posible rival en el certamen a disputarse en 2027 que dará cupos en el Mundial de la categoría a desarrollarse entre mayo y junio del año próximo.

Paraguay, dirigida por el exzaguero Antolín Alcaraz, comenzó este jueves con los entrenamientos precisamente pensando en los amistosos en Montevideo y este viernes realizará una nueva sesión de trabajo en la que se espera un mayor número de convocados que se irán sumando a los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison”.

Yuri Oyarzo entrenando con la selección Sub 20 de Uruguay. Foto: @Uruguay.

En la ciudad de Rosario (Argentina), la Celeste tendrá próximamente el desafío de los Juegos Odesur que se desarrollarán entre el miércoles 16 y el viernes 25 de setiembre. Ese certamen tendrá la particularidad de que no contará con Diego Forlán porque en esas fechas estará abocado a la selección mayor con la que afrontará los amistosos ante Japón y Corea del Sur y por lo tanto el entrenador será Santiago Espasandín.

En las próximas horas se espera conocer la lista de jugadores convocados con la que contará el cuerpo técnico de cara a los entrenamientos y amistosos de la próxima semana donde los futbolistas buscarán seguir mostrando sus rendimientos buscando un lugar en la nómina final de los Juegos Sudamericanos y pensando en el Sudamericano de la categoría del año próximo.