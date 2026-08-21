Antes de la mayor, se confirmaron los dos primeros amistosos internacionales de Forlán al frente de la Sub 20
La juvenil de la Celeste asumirá dos retos de nivel jugando como local en el Complejo Celeste en la previa de los Juegos Odesur que se desarrollarán en setiembre.
Nueva semana de trabajo de Diego Forlán, Santiago Espasandín y Diego Pérez al frente de la selección Sub 20 de Uruguay. La misma tuvo una práctica de fútbol donde la Celeste enfrentó a Wanderers y fue la antesala a los que se vendrán la próxima semana que serán de carácter internacional.
Es que se confirmaron los dos amistosos que disputará la selección juvenil pensando en los Juegos Odesur y como parte de la preparación al Sudamericano de la categoría que —con sede a definir— se disputará entre enero y febrero del año próximo.
Ambos juegos serán ante Paraguay y se llevarán a cabo con Uruguay haciendo de local en el Complejo Celeste. El primero de ellos será el 25 de agosto desde las 15:00, mientras que el segundo será a la misma hora pero dos días después ya que se llevará a cabo el jueves 27 de agosto.
¡Amistosos confirmados para la #AlbirrojaSub20! ⚪🔴— Selección Paraguaya (@Albirroja) August 20, 2026
Paraguay disputará dos amistosos internacionales ante Uruguay 🇺🇾 en Montevideo, como parte de su preparación.
🗓️ 25 y 27 de agosto
⏱️ 15:00
📍 Complejo Celeste
¡Seguimos preparándonos para los próximos desafíos! 💪🏻… pic.twitter.com/qkaXDzpttH
Los encuentros servirán para que Forlán, Espasandín y Pérez sigan observando jugadores y además tengan la posibilidad de hacerlo ante un posible rival en el certamen a disputarse en 2027 que dará cupos en el Mundial de la categoría a desarrollarse entre mayo y junio del año próximo.
Paraguay, dirigida por el exzaguero Antolín Alcaraz, comenzó este jueves con los entrenamientos precisamente pensando en los amistosos en Montevideo y este viernes realizará una nueva sesión de trabajo en la que se espera un mayor número de convocados que se irán sumando a los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison”.
En la ciudad de Rosario (Argentina), la Celeste tendrá próximamente el desafío de los Juegos Odesur que se desarrollarán entre el miércoles 16 y el viernes 25 de setiembre. Ese certamen tendrá la particularidad de que no contará con Diego Forlán porque en esas fechas estará abocado a la selección mayor con la que afrontará los amistosos ante Japón y Corea del Sur y por lo tanto el entrenador será Santiago Espasandín.
En las próximas horas se espera conocer la lista de jugadores convocados con la que contará el cuerpo técnico de cara a los entrenamientos y amistosos de la próxima semana donde los futbolistas buscarán seguir mostrando sus rendimientos buscando un lugar en la nómina final de los Juegos Sudamericanos y pensando en el Sudamericano de la categoría del año próximo.
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