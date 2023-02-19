Ancelotti elogió al Toro Rodríguez y habló de evaluar su estadía en Primera: "No es fácil entrar en Real Madrid"

Con información de AFP

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti elogió este sábado al joven delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, que debutó en LaLiga en la victoria ante Osasuna (2-0): "Nos va a ayudar esta temporada, estoy convencido".

Luego de darle un abrazo al Toro y en conferencia de prensa, el DT italiano expresó: "Es un jugador que tiene muchas cualidades: muy alto, maneja bien el balón, formidable de cabeza... Nos puede ayudar, como nos ha ayudado hoy. No es fácil para un joven entrar en el Real Madrid. Uno piensa: vaya noche, entro por primera vez... Él estaba bien focalizado, ha dado dos asistencias, una a Vini y la segunda a Asensio".

"Por cierto nos va a ayudar esta temporada, estoy convencido", añadió.

Lo que no dijo Ancelotti es si Rodríguez, recientemente llegado de Colombia, donde participó con Uruguay en el Sudamericano Sub 20, se quedará en la primera plantilla de manera definitiva.

"Lo tenemos que evaluar con Raúl (entrenador del Castilla). Tiene que jugar, pero es un jugador que vamos a utilizar también nosotros".

El joven delantero de 18 años, formado en la cantera del Real Madrid e hijo del exfutbolista uruguayo Daniel "Coquito" Rodríguez, entró en el terreno de juego del Sadar en el minuto 87 por el brasileño Rodrygo Goes, cuando el equipo blanco ya ganaba por 1-0 gracias a un tanto de su compatriota Federico Valverde.

Jugó apenas ocho minutos, pero dio una primera asistencia para que marcara Vinicius, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego (89) y dos minutos después recuperó una pelota en la zona de creación navarra y sirvió a Marco Asensio para que el mallorquín sentenciara.