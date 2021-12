Álvarez Martínez: "Fuimos el mejor equipo del campeonato y por eso algunos rivales no nos jugaban de igual a igual"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un año redondo. Goleador de Peñarol, del Campeonato Uruguayo y de la Copa Sudamericana. Debut en la selección y gol el mismo día. Alguien que pellizque a Agustín Álvarez Martínez y le avise que no es un sueño.

Tras consagrarse campeones este martes ante Plaza el aurinegro vivió solo festejos. Un día después, bajando un poco la pelota al piso, el mirasol hizo un balance del momento espectacular que le toca vivir.

"Hablando individualmente fue un tremendo año para mí. Ahora que lo analizo fríamente, tuve el debut en la selección con gol y después poder ser goleador de la Copa Sudamericana con Peñarol y ahora haber consagrado con el título de campeón, fue un año soñado para mí", expresó Álvarez a Fútbol a lo Peñarol de la radio (1010 AM).

El delantero evaluó el duelo ante el Pata Blanca como "muy cerrado", y añadió que "ellos se defendieron bien. Con el Facu (Torres) y el Agus (Canobbio) intentamos tirar paredes rápidas. Yo los aprovecho a ellos que son rápidos entonces cuando vienen con pelota dominada aprovechamos porque le sacan diferencia a los rivales. A esa velocidad no se la pueden quitar". "Fue un año muy duro. Estamos contentos porque ganamos el Campeonato Uruguayo. Muy merecido", señaló.

Con 16 asistencias, fue el jugador que más participó en los goles aurinegros. "Suelo tener esas características de moverme, no sólo en el área sino también afuera cuando estamos en ataque, me gusta. Justo ayer se dio esa jugada para el gol. Vi al Facu que venía de frente y a mí me llevaban, tenía uno adelante y uno atrás, entonces la bajé y Facu la puso contra el palo", sostuvo.

Aprender sobre el arbitraje

"He leído e igual no trato mucho de meterme en ese tema, dejo que se encarguen los que se tienen que encargar en ese tema. Influye más que nada cuando es un resultado negativo, un empate o una derrota que no nos cobraban un penal que era la forma de cambiar el resultado. Capaz que ahí te fastidiaba mucho pero también tenemos eso para corregir, que mismo en el partido cuando el juez cobra algo nos ponemos medio fastidiosos y salimos del partidos y no seguimos en nuestra mejor versión. Eso es algo que con el grupo tenemos que corregir para lo que sigue y tratar de no desenfocarnos del juego nuestro".

El mejor equipo

- "Sin dudas que nosotros nos sentimos muy cómodos y por eso lo hicimos de tan buena forma. Si el equipo no se hubiese sentido cómodo jugando de esta forma no hubiésemos logrado jugar a ese nivel que por momentos lo hicimos. Sin dudas fuimos el mejor equipo del campeonato y está demostrado, por eso algunos equipos no nos jugaron de igual a igual y trataban de esperarnos porque se sentían inferiores. Eso habla muy bien del trabajo y que el equipo se siente muy cómodo jugando de esta forma. Nosotros fuimos a jugar todos los partidos de la misma forma, fuimos a jugar el campeonato y la copa en Brasil de la misma forma, que fue que el equipo se sentía más cómodo y creíamos que era la forma con la que el equipo iba a lograr las cosas que queríamos".

Sorprendido por Gargano

- "Si soy sincero el que más me sorprendió fue el Mota. Yo sabía que jugaba así, que tenía esa calidad pero me sorprendió por la edad que tiene él y las lesiones que tuvo y cómo jugó a ese nivel todo el campeonato fue lo que más me sorprendió. La forma que tiene de laburar y cómo entrena".

Larriera

"Él se lo merecía mucho. Es como dice, capaz que cuando vino mucha gente no le tenía fe, algunos sí otros no, y con su laburo fue demostrando los frutos y las cosas buenas que logra el equipo y terminó consiguiendo el objetivo. Me pongo muy feliz por él y por todo el cuerpo técnico que durante todo el año han trabajado de muy buena forma y es más que merecido para ellos", expresó Álvarez sobre Mauricio Larriera y aprovechó a nombrar a los de profes: "Martínez, Placeres, Piñatares, el profe Vecino,trabajaron excelente, ellos nos dejaron en forma. A veces parecía que no y la verdad que eso es un gran mérito de ellos".

Futuro

- "No sé nada yo. Sinceramente estábamos metidos en el campeonato y ahora en estos días tendré algunas reuniones con mi representante y ahí evaluaré qué será lo mejor para mí y para Peñarol. Yo estoy tranquilo, veremos qué hay sobre la mesa pero yo estaba metido en el campeonato. Si me toca quedarme obviamente voy a estar más que contento".



“Tenemos que ver qué hay sobre la mesa. Si me toca quedarme seis meses más, obviamente que voy a estar muy contento”, añadió el delantero.

El apoyo incondicional

- "Yo creo que para el jugador de fútbol es fundamental el apoyo de la familia y el estar rodeado de los familiares cercanos porque muchas veces el jugador pasa más mal que bien y eso muchas veces afuera no se ve y ahí es cuando están los más cercanos para apoyarte y darle el aliento de que todo va a estar bien. Ahora estoy más tranquilo porque por suerte ganamos el campeonato y estoy más tranquilo intentando bajar todo el año que psicológicamente fue bravo".