¿Por qué el Cebolla no pateó en la tanda de penales contra Peñarol? Esto explicó Espinel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cristian Rodríguez, excapitán de Peñarol y hoy en Plaza Colonia, estuvo en el centro de la polémica tras la consagración aurinegra en definición por penales. El experimentado futbolista ingresó a los 90', jugó todo el alargue, pero no ejecutó ninguno de los nueve penales que remató su equipo pese a que habitualmente se hace cargo de las pelotas.

Eduardo Espinel, entrenador Pata Blanca, se refirió a esta situación. "Hicimos la lista inmediatamente de acuerdo a nuestra visión y pensamiento, lo que era mejor para el equipo y para cada jugador. Hicimos la lista del 1 al 11 y a nosotros nadie nos dijo que no pateaba o que quería patear", sostuvo en "Las voces del fútbol" (radio 1130 AM).

El DT afirmó que "si seguía la tanda" de penales, "el décimo en la lista era el Cebolla y después seguía Santiago Mele".



"Todo esto es un poco un circo y empezaron a decir que el Cebolla pidió no patear. Yo tengo la espalda suficiente en Plaza Colonia como para tomar las decisiones que a mí se me antojan y no toleraría que ninguno me imponga, independientemente del nombre que tenga. A nivel futbolístico, dentro del campo de juego, las decisiones las tomo yo", detalló.



"Desmiento totalmente que el Cebolla me haya dicho que no quería patear (...) Fue una decisión del cuerpo técnico. No nos fue tan mal, hasta el noveno íbamos bien. Si el Cebolla era el número cuatro y lo erra, imaginate lo que estaban diciendo hoy. Si lo hace y ganamos nosotros, seguramente había mensajes que no tenía que haber pateado", finalizó.