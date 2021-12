El Cebolla Rodríguez no pateó en la definición por penales ante Peñarol y las redes explotaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristian Rodríguez, excapitán de Peñarol y hoy en Plaza Colonia, se transformó en tendencia anoche tras la consagración aurinegra en definición por penales.

¿Por qué? El experimentado futbolista ingresó a los 90', jugó todo el alargue, pero no ejecutó ninguno de los nueve penales que remató su equipo.

El lacacino, que habitualmente se hace cargo de las pelotas quietas, no estuvo entre los primeros cinco designados: Juan Cruz Mascia, Haibrany Ruiz Díaz, Elías Umeres, Yvo Calleros y Leonai Souza.



Como no se habían sacado diferencias, Plaza y Peñarol siguieron pateando penales. Leandro Suhr, Ezequías Redín, Nicolás Olivera y Emilio Zeballos fueron los siguientes en asumir la responsabilidad.



El remate desviado de Zeballos le sirvió el título a Peñarol y liquidó la serie. Solo el Cebolla y el arquero Santiago Mele se quedaron sin patear en el Pata Blanca.



El Cebolla, surgido en Peñarol y tres veces campeón uruguayo, llegó a Plaza esta temporada luego de que el aurinegro decidió no renovarle el contrato. A lo largo de toda su carrera el volante dejó en claro su fanatismo por el aurinegro: con el tatuaje que lleva en su pierna o celebrando títulos en clubes del exterior con la bandera mirasol.



Las redes sociales, tanto con hinchas de Peñarol como Nacional, explotaron anoche por esta situación. Muchos tricolores, incluso, compararon esta situación con la de Sebastián Fernández. Papelito, hoy en Liverpool, privó al Bolso del triunfo en la penúltima fecha (empate 2-2) y le quitó la posibilidad de depender de sí mismo.

Jugador hincha , no quiso patear por el amor que le tiene a Peñarol. grande Cristian Cebolla Rodríguez pic.twitter.com/PwiGU2HcF7 — Federico (@Federic27095595) December 8, 2021

El cebolla Rodríguez en estos momentos 😂 pic.twitter.com/cf3JrybutK — Vicky🦋 (@WarriorBarbie23) December 8, 2021

Los de la otra vereda enojado con el cebolla por que no pateo el penal y si de penales hablamos..... pic.twitter.com/BK68K6fmFL — Bruno 🏄 🏖 (@Brunog187) December 8, 2021

-Cebolla vas a patear el penal.?

-El Cebolla. 🥳 pic.twitter.com/Xwh3rM4yTg — Matias Clima Pay (@MatiasClimaPay) December 8, 2021

EL PAPELITO NOS SACÓ EL TRI Y EL CEBOLLA NO QUERIA PATEAR UN PENAL — Ligüerismo (@liguerismo) December 8, 2021