Alexander Machado, ex Peñarol, debutó con gol en la victoria de Banfield que incrementó la crisis de Racing

Alexander Machado, exjugador de Peñarol y Defensor Sporting, tuvo su debut soñado con la camiseta de Banfield, ya que marcó el gol que le dio la victoria a su equipo sobre Racing por 1-0 en el Cilindro de Avellaneda por la quinta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino. Lo que sumergió aún más en una profunda crisis al elenco que tiene a los uruguayos Alfonso Espino y Gastón Martirena.

Luego de un par de centros al área locataria, Lautaro Cano reventó el esférico en el travesaño del arquero Facundo Cambeses. Pero ahí no terminó el peligro para Racing porque el rebote fue capturado por Machado para estampar, de cabeza, el único tanto del partido.

El futbolista —que está a préstamo desde Peñarol— se mantuvo en el campo de juego hasta el minuto 80, debido a que su entrenador, Pedro Troglio, decidió sustituirlo por Bruno Sepúlveda.

Asimismo, Martirena y Espino quedaron relegados en el banco de los suplentes en lo que fue la tercera caída al hilo del equipo que dirige técnicamente Juan Pablo Vojvoda. No solo eso, sino que ya acumula cuatro juegos sin poder sumar de a tres puntos.

La última victoria de la Academia se dio el pasado 24 de julio cuando superó 2-1 a Gimnasia Esgrima La Plata por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina en el Cilindro de Avellaneda.

El Taladro sumó su segunda victoria en el Torneo Clausura de la Liga Profesional del fútbol argentino para llegar a las siete unidades. La Academia, por su parte, quedó con cuatro puntos debido a un triunfo, un empate y tres derrotas.