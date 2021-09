Alerta en la selección: Cavani "no llegaría" al partido del fin de semana, informó el United

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El tiempo se acorta y a Edinson Cavani le falta cada vez menos para tomar ritmo de cara a los partidos de Eliminatorias, para los que fue reservado, donde Uruguay enfrentará a Colombia, Argentina y Brasil en el próximo mes de octubre.

Primero la cuarentena y luego una lesión lo ha marginado de la gran mayoría de los partidos del inicio de la temporada con el Manchester United al punto que solo disputó 37 minutos y fueron el pasado 29 de agosto ante Wolverhampton.

Y es probable que este fin de semana tampoco esté en cancha o así lo dejó entrever el Manchester United con las últimas notas publicadas en su página web.



Luego de hacer referencia a que podrían retornar jugadores importantes como David de Gea, Harry Maguire, Fred o Cristiano Ronaldo, afirmó: "Párrafo aparte para Edinson Cavani, que no llegaría al partido que viene por lesión, al igual que los lesionados Marcus Rashford y Amad".



El delantero, que ya se perdió la última triple fecha, es clave en la selección uruguaya y no en vano es uno de los máximos goleadores de la historia de la Celeste, pero llegaría a los partidos con muy pocos minutos.



Sin ir más lejos, el choque ante Colombia es el 7 de octubre y en caso de que no juegue este fin de semana ante Aston Villa solo tendrá dos partidos por delantero como para tomar ritmo y serán ante Villarreal el 29 de septiembre (UEFA Champions League) y frente a Everton el 2 de octubre (Premier League).