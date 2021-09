Cavani otra vez afuera de la convocatoria del United: solo jugó 37' desde la Copa América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Edinson Cavani volvió a quedar fuera de la convocatoria del Manchester United. Los Diablos Rojos enfrentan este miércoles a West Ham, desde las 15.45 horas, por la Copa de la Liga.

El DT alineó un equipo alternativo sin figuras como Cristiano Ronaldo y Paul Pogba, pero no incluyó al uruguayo.

La semana pasada Ole Gunnar Solskjaer había manifestado que el Matador estaría en condiciones para esta semana tras ausentarse por un golpe que sufrió en un entrenamiento. Sin embargo, no lo sumó al plantel para este compromiso.

Del 3 de julio, cuando Uruguay quedó eliminado de la Copa América, hasta la fecha, Cavani jugó solo 37 minutos. Tras la competencia continental con la Celeste se instaló en el campo en su Salto natal.



Empezó a practicar de forma particular, pero recién regresó a los entrenamientos junto al resto del plantel del United el pasado 20 de agosto ya con el torneo empezado. Ingresó a los 53' en el triunfo ante Wolves por la tercera fecha de la Premier League. Luego no volvió a jugar. Faltó en tres compromisos de liga (más el que se sumará este domingo ante el West Ham) y se perdió el debut en Champions League.



Antes de poner la cabeza en las Eliminatorias, al Matador le quedan solo tres partidos con su equipo para intentar tomar ritmo: Aston Villa (25/9 por Premier League), Villarreal (29/9 por Champions League) y Everton (2/10 por Premier League).



El próximo mes Uruguay enfrentará a Colombia de local (el 7 en el Gran Parque Central) y Argentina y Brasil, ambos como visitante (10 y 14 respectivamente).



Para el partido en Brasil la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), a pedido de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), solicitó al gobierno que se haga una "excepción" para que Cavani pueda ingresar a territorio norteño y defender a la Celeste.



Según las normas sanitarias vigentes en Brasil por la pandemia del coronavirus, toda persona que llegue de Inglaterra debe cumplir una cuarentena de 14 días.



La AUF realiza estas gestiones para no tener el problema que tuvo Argentina, donde el partido se suspendió a los 5 minutos por la presencia de futbolistas de la Premier League y el resultado aún quedó en suspenso.