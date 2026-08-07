Agustín Requena sufrió una grave lesión ante Nacional: se rompió los ligamentos y siguió jugando en el GPC

Progreso recibió una dura noticia luego del partido frente a Nacional en el Gran Parque Central. El club confirmó en sus redes oficiales este jueves que Agustín Requena sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo mantendrá durante varios meses alejado de las canchas.

El arquero se lesionó durante el encuentro que el Gaucho perdió 2-1 frente a Nacional, pero lo llamativo es que, pese a la gravedad de lo ocurrido, continuó jugando y completó el partido. Una vez realizados los estudios correspondientes se constató la rotura del ligamento.

“Realizados los análisis correspondientes informamos que el jugador Agustín Requena sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha”, comunicó Progreso en sus redes sociales. Poco después, la institución publicó una imagen del futbolista acompañada por el mensaje: “¡Fuerza, Agustín!”.

La lesión se produjo en un partido que terminó con triunfo 2-1 de Nacional y que tuvo como gran protagonista a Maximiliano Gómez, autor de los dos goles tricolores. El delantero volvió a ser determinante para un equipo que sufrió más de lo esperado para quedarse con los tres puntos.

El encuentro también dejó otra consecuencia para Nacional: Gómez llegó a su quinta tarjeta amarilla y quedó suspendido para el debut del Torneo Clausura frente a Boston River.

Por su parte, Progreso realizó un buen partido en el Gran Parque Central y estuvo en carrera hasta el final, aunque terminó marchándose sin puntos.

Comunicado oficial de sanidad del Club Atlético Progreso. pic.twitter.com/yN6O8EJQjs — C. A. Progreso (@ProgresoOficial) August 7, 2026

En los días posteriores al encuentro, además, el conjunto de evaluó presentar un reclamo ante la AUF por la inclusión de Santiago Silva en Nacional, quien ingresó a los 64 minutos en lugar de Tomás Verón Lupi.

Ahora el equipo de La Teja suma una preocupación deportiva importante con la baja de Requena, quien deberá afrontar el proceso correspondiente para recuperarse de una de las lesiones más complejas para un futbolista.