Agustín Álvarez Wallace, llegó a Racing: el jugador había pedido "una solución" a MCT, club dueño de su ficha

Después de ser crítico con Montevideo City Torque, club dueño de su ficha y con quien estuvo entrenando con la tercera, Agustín Álvarez Wallace acordó su llegada a Racing, club que viene de golear 4-0 a Danubio, y que la primera semana de marzo definirá su boleto en la Copa Sudamericana, frente a Boston River.

El mediocampista llega tras jugar 29 partidos en Unión La Calera, equipo que peleó la parte baja de la liga chilena, salvándose del descenso por cinco puntos. El jugador había tenido su segunda salida a préstamo de MCT, tras previamente defender a Atlético Nacional, donde estuvo en cancha en 15 partidos, en los seis primeros meses de 2024.

Ahora el mediocampista saldrá por tercera ocasión consecutiva a préstamo del Ciudadano, quien obtuvo su ficha en 2023, y a quien defendió el equipo en 34 partidos, y anotó su único gol como profesional, frente a Cerro, en 2023. Previo a jugar en Torque, defendió la camiseta de Peñarol en 63 partidos.

Álvarez Wallace había estado ausente de la práctica del primer equipo de MCT. En una nota con Ovación, el mediocampista había explicado su situación en el equipo que pertenece al City Grup: "Vine el 15 de diciembre. Tenía contrato hasta el 31 en Chile, pero rescindí de común acuerdo para no tener que viajar de vuelta y presentarme el 28. En noviembre ya había equipos que se habían contactado para que fuera y como estaba sin representante, para no volverme loco las derivé a Torque, así si había algo concreto, incidir. Eso lo manejó mal el club porque cuando llegué había varias opciones y se cayeron las propuestas que tenía. Nunca supe por qué. Se manejaron mal porque teníamos un acuerdo para mi salida. Después, cuando ellos arrancaron la pretemporada no me avisaron, eso me molestó un poco. El argumento que me dieron fue que yo me quería ir y tenía la salida, pero no había ofertas. No era un argumento válido. Dejé pasar unos días y así me tuvieron semana a semana. Eso es lo que molesta y me frustra. No me merezco esto".

Además el ex Peñarol había manifestado volver del préstamo para volver a salir: "Tuve varios contactos y ellos también querían que saliera, porque soy joven y había posibilidades. No las supieron manejar. Obviamente que si desde el primer momento me decían que me necesitaban, iba a estar, porque es un club precioso, juega Copa (Sudamericana). Yo buscaba mi salida por un tema familiar (va a ser padre). Pero si tenía la posibilidad de quedarme, me hubiesen dicho desde el primer momento que querían contar conmigo, obvio que lo iba a analizar. Pero en ningún momento me dieron argumentos. Ahora pedí rescindir, tampoco. Me llamaron del medio local, no aceptaron. No sé qué es lo que buscan o a qué quieren llegar."