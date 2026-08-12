Agustín Álvarez Wallace fue presentado en Sporting Cristal: "Estoy preparado, salí de un equipo grande como Peñarol"

Agustín Álvarez Wallace llegó este martes a Lima para unirse al Sporting Cristal y aseguró que jugar en Perú es "un desafío lindo" por la importancia del equipo celeste en el fútbol de este país que lleva seis años sin campeonar. "Es un equipo grande, con grandes jugadores y un entrenador con jerarquía y eso me impulsó a venir", señaló el centrocampista en sus primeras declaraciones a medios locales.

Tras afirmar que considera que con los jugadores que tiene el Sporting podrán lograr "grandes cosas a fin de año", Álvarez se definió como "un volante más de juego", pero que tiene "también garra charrúa y eso nunca va a faltar".

💪🇺🇾 “𝗩𝗘𝗡𝗚𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔 𝗖𝗛𝗔𝗥𝗥𝗨́𝗔.”



Agustín Álvarez Wallace ya está en Lima para convertirse en nuevo refuerzo de SPORTING CRISTAL. El volante uruguayo aseguró que el cuadro 'Rimense' está para CAMPEONAR a fin de año. 🏆 pic.twitter.com/StiQfsNbye — Fútbol en América (@FAamericatv) August 11, 2026

"Estoy muy contento por este gran paso y con ganas de conocer a mis compañeros. Estoy preparado, salí de un equipo grande como Peñarol, jugué en Atlético Nacional de Colombia y este es un desafío más", sostuvo.

El futbolista, de 25 años, llega al Sporting a préstamo tras jugar este año en en Racing, con el que ganó el título del último Torneo Apertura, aunque su ficha pertenece al Montevideo City Torque y es este quien lo prestará con una opción a compra en diciembre.

¡Agustín Alvarez Wallace llegó para defender el mediocampo celeste! Él viene de ganar el Apertura uruguayo con Racing, y ha jugado en otros clubes de su país como Peñarol y Montevideo City Torque, además del Atlético Nacional de Colombia. Llega a préstamo hasta fines de 2026 con opción a compra. ¡Muchos éxitos vistiendo nuestros colores!

¡Bienvenido al Rímac, Agustín!



Estamos felices de presentar a Agustín Álvarez Wallace 🇺🇾como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.



¡A defender nuestros colores con todo!#SaludÁlvarez #FuerzaCristal pic.twitter.com/jkCFe8hnjs — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 12, 2026

La despedida de Racing

"Hoy me toca despedirme de Racing y cerrar una etapa breve en el tiempo, pero enorme por todo lo que vivimos juntos. Gracias a cada persona que forma parte del club por haberme recibido y hacerme sentir uno más desde el primer día", escribió Álvarez Wallace del equipo que llegó a fines de febrero de este año.