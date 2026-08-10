Agustín Álvarez Martínez a un paso de regresar a Sudamérica: el llamado del DT y un proyecto que lo sedujo

Agustín Álvarez Martínez está a un paso de cerrar su llegada a Talleres de Córdoba, en lo que sería su regreso al fútbol sudamericano tras varios años en Europa. El delantero de 25 años, formado en Peñarol, dejará el AC Monza de la Serie B de Italia, donde disputó 25 partidos, convirtió cuatro goles y brindó una asistencia.

Según pudo saber Ovación a través del agente del Canario, el acuerdo incluiría un préstamo con opción a compra y la decisión de dejar el Viejo Continente por parte del jugador fue potenciada por el interés y llamado del entrenador argentino Jorge Sampaoli.

El actual director técnico de Talleres se comunicó con Álvarez Martínez para que este se uniera al equipo y, según confiaron a este medio, la idea de volver a sentirse importante y querido pesó mucho a la hora de dejar Monza, al que llegó en agosto de 2025 en calidad préstamo desde Sassuolo.

En esta misma línea, confiaron que el proyecto de la "T" y el sistema de juego fueron factores claves a considerar por parte del jugador.

El estilo de juego de Sampoli se caracteriza por ser profundamente ofensivo, intenso y de autoría marcada por la escuela "bielsista". Cuando la selección argentina lo presentó como su DT en 2017, apeló a que se fundamenta en una cultura futbolística que prioriza la racionalidad y una intensidad constante, sustentándose en tres ejes conceptuales básicos: la construcción de un juego de posición y posesión que otorgue el control del encuentro, el aprovechamiento estratégico de calles internas y externas mediante la ubicación de jugadores cercanos y alejados para neutralizar la presión del rival, y la búsqueda incesante de la superioridad numérica en todas las zonas del campo.

Si bien todavía quedan cuestiones contractuales y económicas por resolver, su representante Edgardo Lasalvia viajará a Argentina para terminar de cerrar el acuerdo.

Tras su salida de Peñarol, el Canario se sumó al Sassuolo y en su llegada marcó un gol en 23 partidos, hasta que sufrió una grave lesión de ligamentos cruzados que lo marginó de las canchas un largo tiempo. Para volver al ritmo, fue cedido al Sampdoria y, posteriormente, llegó al Elche, con el ascendió de categoría en el fútbol español. Con esa camiseta anotó nueve goles en 40 partidos.