Agustín Albarracín fue presentado como jugador del Albacete: "El club tiene una linda historia con uruguayos"

El joven futbolista uruguayo Agustín Albarracín fue presentado este martes como nuevo refuerzo del Albacete Balompié de la Segunda División de España, adónde llegó en condición de préstamo desde el Cagliari Calcio de Italia. "Cómo le pega a Albarracín ser del Alba", expresaron en las cuentas oficiales del club de Castilla-La Mancha en redes sociales.

Formado en la cantera del Montevideo Wanderers, el "dientecito" Albarracín (según le dicen medios españoles) fue evolucionando, creciendo y destacando en datos anotadores en cada categoría inferior hasta debutar con el primer equipo de dicha entidad en junio de 2023, con solo 17 años, en partido de la Liga Uruguaya frente a Peñarol.

Para hacerlo aún más especial, ese día compartió campo de juego con su hermano, Nicolás Albarracín, que también sabe lo que es jugar en LaLiga Hypermotion (la B de España), en su caso con CD Lugo.

Tras una temporada completa en el conjunto de la capital, en 2024 fue traspasado a Boston River, con el que anotó once goles en 33 apariciones, siendo importante para ayudar a su equipo a clasificarse a la Copa Sudamericana.

Fruto de ese crecimiento, en el pasado mercado de pases del invierno europeo le llegó una oferta del fútbol italiano para convertirse en jugador del Cagliari, quien ahora decidió cederlo al conjunto español para que sume minutos de claidad y continúe evolución.

Albarracín: "Estoy muy contento de llegar aquí"

"La verdad que muy contento de llegar aquí. Con muchas ganas, con mucha motivación de ya mostrarme en la cancha. Y bueno nada, han fichado a un jugador que tiene muchas ganas de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, y yo creo que no había mejor lugar que este porque el club tiene una linda historia de jugadores uruguayos que han pasado por aquí y les ha ido muy bien. Entonces creo que es una muy linda oportunidad para mí. El Tony Pacheco, Olivera, Martín Fernández...", fueron las primeras palabras de Albarracín como futbolista del Albacete Balompié, en su presentación oficial.

También agregó: "Es un club con mucha historia, con muchas ganas de hacer cosas importantes y esa idea me convenció para venir acá. Me atraía mucho la oportunidad de venir acá, mi representante también me dijo que era la mejor opción. Mi hermano tuvo pasado por el fútbol español en Segunda, también me contó cómo es el fútbol acá".

Reveló su apodo: "El 'Diente' fue un apodo que quedó desde chico, le decían a mi hermano también. En Boston River me decían todo el tiempo así y quedó".

Y el mensaje final a los hinchas fue el siguiente: "Y bueno nada, que se queden tranquilos que acá viene un uruguayo a trabajar, a sumar para el equipo y la verdad que estoy con muchas ansias de verlos el domingo".