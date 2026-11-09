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Agenda Deportiva del 9 de noviembre de 2026

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09/11/2026, 04:00
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Indicaciones de Sebastián Coates y Maximiliano González en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado.
Indicaciones de Sebastián Coates y Maximiliano González en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado.
Foto: Estefanía Leal.

Comienzas los cuartos de final de Copa AUF Uruguay

Lito vs. Danubio y Deportivo Maldonado vs. Nacional y además Liga Uruguaya de Básquetbol

Centro Atlético Lito vs. Danubio

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Biguá vs. Nacional

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Phoenix Suns vs. San Antonio Spurts

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Golden State Warrios vs. New Orleans Pelicans

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