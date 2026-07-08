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Agenda Deportiva del 8 de julio de 2026

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08/07/2026, 04:00
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El entrenador uruguayo Joaquín Papa junto al futbolista Justin Lerma en Independiente del Valle de Ecuador.
El entrenador uruguayo Joaquín Papa junto al futbolista Justin Lerma en Independiente del Valle de Ecuador.
Foto: IDV

Independiente DV de Joaquín Papa por Copa Ecuador

Además hay acción de Wimbledon y Eliminatorias FIFA

Deportivo Santo Domingo vs. Independiente del Valle

Copa Ecuador
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19:30
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DSports/DGO

Independiente Juniors vs. Liga de Quito

Copa Ecuador
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22:00
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DSports/DGO

Venezuela vs. Colomboa

Eliminatorias FIBA
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21:10
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DSports/DGO

Etapa 4

Tour de France
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08:30
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ESPN 5

L. Noskova vs. E. Mertens

Wimbledon WTA
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09:00
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ESPN/Disney+

M. Kostyuk vs. J. Paolini

Wimbledon WTA
#

09:30
#

ESPN/Disney+

T. Fritz vs. A. Zverev

Wimbledon
#

10:30
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ESPN/Disney+

F. Cobolli vs. A. Fery

Wimbledon
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11:00
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ESPN/Disney+

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