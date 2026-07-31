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Agenda Deportiva del 31 de julio de 2026

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31/07/2026, 04:00
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El Loco Sebastián Abreu y Gilberto Mora, padre, junto a sus hijos que juegan para los Xolos de Tijuana en la Liga MX.
El Loco Sebastián Abreu y Gilberto Mora, padre, junto a sus hijos que juegan para los Xolos de Tijuana en la Liga MX.
Foto: Xolos de Tijuana

City Torque y Wanderers por el Intermedio

El Bohemio y el Ciudadano podrían definir una serie. Además juegan los Xolos de Tijuana del Loco Abreu

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