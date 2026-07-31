Agenda Deportiva del 31 de julio de 2026

City Torque y Wanderers por el Intermedio El Bohemio y el Ciudadano podrían definir una serie. Además juegan los Xolos de Tijuana del Loco Abreu Arsenal vs. Brown de Adrogue Primera B Argentina 15:00 LPF Play

Brujas vs. Saint-Gilloise Supercopa de Bélgica 15:30 DAZN

Birmingham vs. Barcelona Amistoso 15:45 FC Barcelona (YouTube)

El Salvador vs. Haití Concacaf Sub 20 18:00 Disney+

Montevideo City Torque vs. Montevideo Wanderers Intermedio 19:00 DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Inter Miami II vs. Chattanooga FC MLS Next Pro 20:00 One Football

Manchester City vs. Inter de Milan Amistoso 21:00 Claro Sports (YouTube)/Pluto TV

Sporting KC II vs. Houston Dynamo II MLS Next Pro 21:00 One Football

Estados Unidos vs. Cuba Concacaf Sub 20 23:00 Disney+

(Sábado) Atlético San Luis vs. Xolos de Tijuana Liga MX 00:00 Disney+

Verdirrojo vs. Tabaré LDA 21:15 VTV+/AntelTV/BasquetPass

Etapa 3 Tour de Dinamarca 10:45 DSports/DGO/Paramount+

Cuartos de final ATP Washington 15:30 ESPN/Disney+

