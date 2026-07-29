Agenda Deportiva del 29 de julio de 2026

Hay más Copa Sudamericana y fútbol argentino Además Independiente del Valle, de Joaquín Papa, en Copa Ecuador Barracas Central vs. Aldosivi Clausura LPF 14:00 ESPN/Disney+

Betis vs. Lyon Trofeo Ciudad de la Línea 15:00 Claro Sports/Pluto TV

Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra Clausura LPF 17:00 TYC Sports

Vasco da Gama vs. DIM Sudamericana 19:00 DSports/DGO

River Plate vs. Gimnasia de LP Clausura LPF 19:15 ESPN/Disney+

Liverpool vs. Wrexham Amistoso 20:30 Claro Sports/Pluto TV

Independiente del Valle vs. Manta FC Copa Ecuador 21:00 DSports/DGO

Instituto vs. Platense Clausura LPF 21:30 TYC Sports

RB Bragantino vs. Sporting Cristal Sudamericana 21:30 DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Cienciano vs. Lanús Sudamericana 21:30 ESPN/Disney+

Alajuelense vs. Xelajú MC Concacaf Central American Cup 23:00 Disney+

Etapa 1 Tour de Dinamarca 11:00 DSports/DGO

Segunda ronda ATP Washington 12:00 ESPN/Disney+

