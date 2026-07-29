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Agenda Deportiva del 29 de julio de 2026

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29/07/2026, 04:00
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El entrenador uruguayo Joaquín Papa junto al futbolista Justin Lerma en Independiente del Valle de Ecuador.
El entrenador uruguayo Joaquín Papa junto al futbolista Justin Lerma en Independiente del Valle de Ecuador.
Foto: IDV

Hay más Copa Sudamericana y fútbol argentino

Además Independiente del Valle, de Joaquín Papa, en Copa Ecuador

Barracas Central vs. Aldosivi

Clausura LPF
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14:00
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ESPN/Disney+

Betis vs. Lyon

Trofeo Ciudad de la Línea
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15:00
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Claro Sports/Pluto TV

Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra

Clausura LPF
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17:00
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TYC Sports

Vasco da Gama vs. DIM

Sudamericana
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19:00
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DSports/DGO

River Plate vs. Gimnasia de LP

Clausura LPF
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19:15
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ESPN/Disney+

Liverpool vs. Wrexham

Amistoso
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20:30
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Claro Sports/Pluto TV

Independiente del Valle vs. Manta FC

Copa Ecuador
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21:00
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DSports/DGO

Instituto vs. Platense

Clausura LPF
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21:30
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TYC Sports

RB Bragantino vs. Sporting Cristal

Sudamericana
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21:30
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DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Cienciano vs. Lanús

Sudamericana
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21:30
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ESPN/Disney+

Alajuelense vs. Xelajú MC

Concacaf Central American Cup
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23:00
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Disney+

Etapa 1

Tour de Dinamarca
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11:00
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DSports/DGO

Segunda ronda

ATP Washington
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12:00
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