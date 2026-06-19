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El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 19 de junio de 2026

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19/06/2026, 04:00
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Vinicius Junior jugando para la selección de Brasil en el partido frente a Marruecos por el Mundial 2026.
Vinicius Junior jugando para la selección de Brasil en el partido frente a Marruecos por el Mundial 2026.
Foto: EFE

Brasil va por su primera victoria en el Mundial

Además hay otros dos partidos y Paraguay juega a la medianoche

EEUU vs. Australia

Mundial 2026
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16:00
#

DSports/DGO/Flow/Cables/Paramount+/AUFtv

Miramar Misiones vs. Huracán

Segunda División
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18:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Escocia vs. Marruecos

Mundial 2026
#

19:00
#

DSports/DGO/Flow/Cables/Paramount+/AUFtv/Canal5/Disney+/AntelTV

Brasil vs. Haití

Mundial 2026
#

21:30
#

DSports/DGO/Flow/Cables/Paramount+/AUFtv

(Sábado) Turquía vs. Paraguay

Mundial 2026
#

00:00
#

DSports/DGO/Flow/Cables/Paramount+/AUFtv

Peñarol vs. Aguada

LUB
#

21:15
#

VTV+/AntelTV/BasquetPass

Cuartos de final

ATP Halle
#

06:30
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ESPN/Disney+

Cuartos de final

ATP Queen's
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08:00
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ESPN/Disney+

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