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Agenda Deportiva del 18 de junio de 2026

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18/06/2026, 04:00
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Jugadores de México festejan uno de los goles en la victoria ante Sudáfrica del debut por el Mundial 2026.
Jugadores de México festejan uno de los goles en la victoria ante Sudáfrica del debut por el Mundial 2026.
Foto: EFE

Comienza la segunda fecha del Mundial 2026

Dos anfitriones vuelven a jugar hoy: Canadá y México

República Checa vs. Sudáfrica

Mundial 2026
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13:00
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Suiza vs. Bosnia

Mundial 2026
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Canadá vs. Qatar

Mundial 2026
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México vs. Corea del Sur

Mundial 2026
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22:00
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Tabaré vs. LarreBorges

Liga de Ascenso

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20:15
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Segunda ronda

ATP de Halle
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Segunda ronda

ATP de Halle
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08:00
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Etapa 2: Radlje ob Dravi › Ormož (181,8 km)

Tour de Eslovenia
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Etapa 1: Bram › Saint-Paul-Cap-de-Joux (171km)

Route D'Occitanie
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09:00
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Etapa 5: Bacoli › Bacoli (134 km)

Giro D'Italia (NG)
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09:30
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Etapa 2: Merelbeke-Melle › Knokke-Heist (197,6 km)

Tour de Bélgica
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