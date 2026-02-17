Agenda Deportiva del 17 de febrero de 2026

Liverpool recibe al DIM por Copa Libertadores Además se juega la ida de los playoff de Champions League y hay Copa Argentina Al Sadd vs. Al Ittihad AFC Champions League Elite 13:00 Disney+

Galatasaray vs. Juventus Champions 14:45 ESPN/Disney+

Bristol City vs. Wrexham Championship 16:45 Disney+

Dortmund vs. Atalanta Champions 17:00 ESPN 5/Disney+

Benfica vs. Real Madrid Champions 17:00 ESPN/Disney+

Mónaco vs. PSG ESPN 2/Disney+ 17:00 ESPN 2/Disney+

Aldosivi vs. San Miguel Copa Argentina 17:00 TYC Sports

Carabobo vs. Huachipato Libertadores 19:00 ESPN 2/Disney+

Tigre vs. Claypole Copa Argentina 19:45 TYC Sports

Liverpool vs. Deportivo Independiente Medellín Libertadores 21:30 ESPN 2/Disney+

2 de Mayo vs. Sporting Cristal Libertadores 21:30 ESPN /Disney+

River Plate vs. Ciudad de Bolivar Copa Argentina 22:00 TYC Sports

Atlético Ottawa vs. Nashville CONCACAF Champions Cup 22:00 Disney+

Primera ronda ATP Río de Janeiro 16:30 ESPN/Disney+

