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Agenda Deportiva del 17 de febrero de 2026

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17/02/2026, 04:00
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Brian Montenegro de Defensor Sporting se saluda con Diego Romero de Liverpool en el partido entre ambos por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.
Brian Montenegro de Defensor Sporting se saluda con Diego Romero de Liverpool en el partido entre ambos por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.
Foto: AUF

Liverpool recibe al DIM por Copa Libertadores

Además se juega la ida de los playoff de Champions League y hay Copa Argentina

Al Sadd vs. Al Ittihad

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Galatasaray vs. Juventus

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Mónaco vs. PSG

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Aldosivi vs. San Miguel

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Carabobo vs. Huachipato

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Tigre vs. Claypole

Copa Argentina
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TYC Sports

Liverpool vs. Deportivo Independiente Medellín

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2 de Mayo vs. Sporting Cristal

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Atlético Ottawa vs. Nashville

CONCACAF Champions Cup
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