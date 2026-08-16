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Agenda Deportiva del 16 de agosto de 2026

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16/08/2026, 04:00
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Abel Hernández y el festejo de gol en la final del Intermedio entre Peñarol y Wanderers.
Abel Hernández y el festejo de gol en la final del Intermedio entre Peñarol y Wanderers.
Foto: Estefanía Leal.

Peñarol recibe a Central Español por el Clausura

Además hay finales en el fútbol de Inglaterra y de Francia

Arsenal vs. Manchester City

(FINAL) Community Shield
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11:00
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Progreso vs. Dvo. Maldonado

Clausura
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11:00
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Schalke 04 vs. Real Madrid

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Claro Sports (YouTube)/ PlutoTV/ DAZN

Rentistas vs. Tacuarembó

Segunda División
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DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Liverpool vs. Como

Amistoso
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14:00
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Claro Sports (YouTube)/ PlutoTV/ DAZN

Fénix vs. Plaza Colonia

Segunda División
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15:00
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Defensor Sporting vs. Liverpool

Clausura
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15:00
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DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Lens vs. PSG

(FINAL) Supercopa de Francia
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15:45
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Disney+

Celta vs. Osasuna

LaLiga
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16:30
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DSports/DGO/Paramount+/DAZN

River Plate vs. Argentinos Juniors

Clausura LPF
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18:00
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Disney+

Peñarol vs. Central Español

Clausura
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18:30
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DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Barracas Central vs. Rosario Central

Clausura LPF
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TYC Sports

Colón vs. La Luz

Segunda División
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20:30
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DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Segunda ronda

Masters Cincinnati
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