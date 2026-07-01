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Agenda Deportiva del 1 de julio de 2026

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01/07/2026, 04:00
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Folarin Balogun celebra el gol de Estados Unidos ante Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.
Folarin Balogun celebra el gol de Estados Unidos ante Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.
Foto: AFP.

Tres partidos del Mundial 2026 y Wimbledon

Juegan Inglaterra vs. Congo, Bélgica vs. Senegal y Estados Unidos ante Bosnia

Inglaterra vs. RD Congo

Mundial 2026
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13:00
#

DSports/DGO/Flow/Cables/Paramount+/AUFtv

Bélgica vs. Senegal

Mundial 2026
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17:00
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DSports/DGO/Flow/Cables/Paramount+/AUFtv

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Mundial 2026
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21:00
#

DSports/DGO/Flow/Cables/Paramount+/AUFtv

D. Mérida vs. D. Medvedev

Wimbledon
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08:10
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ESPN/Disney+

A. Sabalenka vs. McCartney Kessler

Wimbledon WTA
#

09:00
#

ESPN/Disney+

J. Sinner vs. N. Borges

Wimbledon
#

09:30
#

ESPN/Disney+

B. Krejcikova vs. M. Andreeva

Wimbledon WTA
#

11:10
#

ESPN/Disney+

S. Tsitsipas vs. N. Djokovic

Wimbledon
#

12:20
#

ESPN/Disney+

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